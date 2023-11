Nufarm Limited est une entreprise mondiale de protection des cultures et de technologies des semences basée en Australie. Les principales activités de la société comprennent la fabrication et la vente de produits de protection des cultures et son activité de technologies des semences. Les secteurs de la société comprennent la protection des cultures et les technologies des semences. Le secteur de la protection des cultures s'occupe de la fabrication et de la vente de produits de protection des cultures utilisés par les agriculteurs pour protéger les cultures des dommages causés par les mauvaises herbes, les parasites et les maladies. Le segment de la protection des cultures se concentre sur les marchés agricoles en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique (APAC). Le segment Seed Technologies s'occupe de la vente de semences et de produits de traitement des semences. Le segment Technologies des semences est présent dans plus de 30 pays à travers le monde. Elle développe, fabrique et vend des solutions de protection des cultures, notamment des herbicides, des insecticides et des fongicides qui aident les cultivateurs à protéger les cultures contre les mauvaises herbes, les parasites et les maladies. La société opère principalement sur le marché des produits hors brevet.