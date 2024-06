Nuformix plc est une société de développement pharmaceutique basée au Royaume-Uni. La société s'emploie à répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la fibrose et de l'oncologie par le biais de la réorientation des médicaments. La société vise à utiliser son expertise dans la découverte, le développement et le brevetage de nouvelles formes de médicaments, avec des propriétés physiques améliorées, pour développer de nouveaux produits qui se différencient de l'original (par le dosage, la voie d'administration ou la présentation), créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales attrayantes. Son pipeline clinique comprend NXP001, NXP002 et NXP004. NXP001 poursuit des opportunités de licence. NXP002 est son principal actif préclinique et un traitement inhalé potentiel de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et éventuellement d'autres maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes (MPI). Le NXP004 est une forme d'Olaparib, utilisé pour le traitement des adultes atteints d'un cancer de l'ovaire avancé et présentant une mutation germinale BRCA délétère ou suspectée d'être délétère.

Secteur Produits pharmaceutiques