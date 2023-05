Nuformix annonce que le NXP002 a un effet anti-inflammatoire

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Sareum Holdings PLC - Société de biotechnologie basée à Cambridge qui développe des inhibiteurs de kinases pour les maladies auto-immunes et les cancers - Commence un essai clinique de phase 1a pour son traitement SDC-1801. Le recrutement des patients est en cours dans les unités cliniques de Victoria, en Australie. Le SDC-1801 est un traitement potentiel pour un certain nombre de maladies auto-immunes. L'essai clinique fait suite à l'approbation du Comité d'éthique de la recherche humaine, tandis que la demande a également été reconnue par l'Administration australienne des produits thérapeutiques. L'étude clinique de phase 1b devrait débuter chez des patients atteints de psoriasis en 2024.

Nuformix PLC - Société de développement pharmaceutique basée à Londres ciblant des besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la fibrose et de l'oncologie grâce à la réorientation des médicaments - Les données de l'étude indiquent que son traitement NXP002 seul a un effet anti-inflammatoire, supprimant la libération de cytokines inflammatoires de plus de 90 %. Elle ajoute que le traitement montre un effet anti-inflammatoire supplémentaire lorsqu'il est utilisé avec les normes de soins actuelles. Les résultats suggèrent que le NXP002 augmente l'efficacité des thérapies existantes avec l'avantage d'une administration par inhalation. L'effet anti-inflammatoire ne prend qu'une heure pour se manifester, et l'effet fort dure 12 heures, et l'effet anti-inflammatoire est toujours présent après 24 heures. "Je suis absolument ravi des données que nous avons générées au cours des derniers mois - tous les résultats que nous avons obtenus sont aussi bons que nous pouvions l'espérer et sont les premiers résultats obtenus à partir de modèles avancés de la FPI et de l'inflammation des tissus humains, proches du patient", commente le directeur exécutif Dan Gooding.

Conygar Investment Co PLC - Investisseur et promoteur immobilier basé à Londres - Le conseil municipal de Nottingham a approuvé sa demande pour la phase suivante du développement du quartier de l'île. La demande comprend un bâtiment de 23 123 mètres carrés consacré aux biosciences, comprenant des laboratoires et des bureaux. Le directeur général, Robert Ware, commente : "Nous sommes ravis que la prochaine phase de développement ait été approuvée. Nottingham accueille déjà un grand nombre d'entreprises passionnantes dans le domaine des biosciences et ce projet sera un excellent complément au développement à usage mixte que nous sommes en train de créer dans le quartier de l'île".

Secure Trust Bank PLC - Fournisseur de comptes d'épargne et de services de prêt basé à Solihull, en Angleterre - Déclare que le prêt net au premier trimestre 2023 était de 3,01 milliards de livres sterling, en hausse de 17% par rapport à 2,57 milliards de livres sterling il y a un an. Les nouveaux prêts aux entreprises ont augmenté de 7,2 %, passant de 488,2 millions de livres sterling à 523,5 millions de livres sterling, ce qui, selon l'entreprise, témoigne d'une dynamique de croissance soutenue, malgré le resserrement des critères d'octroi des prêts. Elle ajoute que son programme d'optimisation des coûts est en bonne voie pour réaliser 4 millions de livres sterling d'économies annualisées d'ici à la fin de 2023. "Nous sommes bien positionnés pour aider les consommateurs et les entreprises à réaliser leurs ambitions et pour continuer à accroître nos prêts nets et à développer nos activités en renforçant nos réseaux de distribution et nos relations... Bien que l'environnement économique reste incertain, nous avons commencé l'année de manière positive et nous sommes confiants dans la réalisation de nos plans pour l'ensemble de l'année et de nos objectifs à moyen terme", a déclaré le directeur général David McCreadie.

Artemis Resources Ltd - société minière basée à Perth, avec des projets d'or, de cuivre et de cobalt en Australie - déclare que la géologie historique et une révision des données confirment que son programme de forage 2020 a intercepté une minéralisation aurifère dans une intrusion de diorite quartzique. La géologie historique et l'examen des données confirment que son programme de forage 2020 a intercepté une minéralisation aurifère dans une intrusion de diorite quartzique. La société indique qu'il pourrait y avoir une relation avec les granitoïdes sanukitoïdes identifiés par De Grey Mining dans le bassin de Mallina. Il ajoute qu'une étude de polarisation induite débutera en mai, afin d'aider à identifier les sulfures en profondeur. Luke Meter, directeur de l'exploration, déclare : "Nous comprenons mieux l'importance de l'or lié aux intrusions dans le Pilbara, notamment grâce à l'identification d'intrusions de type sanukitoïde par le GSWA à proximité de la granodiorite de Karratha, à quelque 2,5 km de Lulu Creek. L'importance de la minéralisation aurifère historique devient donc évidente. Les sondages de reconnaissance de Lulu Creek présentant des teneurs et des dimensions similaires à celles des gisements de De Grey à Diucon, le potentiel de croissance de Lulu Creek est appréciable".

