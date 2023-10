Nuix Limited est une société basée en Australie qui fournit des logiciels d'analyse et de renseignement pour les enquêtes. La plateforme Nuix de la société aide les clients à traiter, normaliser, indexer, enrichir et analyser des données provenant de différentes sources. La plateforme Nuix se compose du Nuix Engine et d'un certain nombre d'applications logicielles. Le Nuix Engine traite, normalise, indexe, enrichit et analyse des données structurées, semi-structurées et non structurées. Le Nuix Engine peut traiter plusieurs types de fichiers différents, y compris les communications, les bases de données, la criminalistique numérique et mobile, les systèmes d'entreprise et en nuage, et le contenu généré par l'homme. Ses produits comprennent Nuix Discover, Nuix Investigate, Nuix Workstation, Nuix Adaptive Security et Nuix Enterprise Collection Center. La société sert divers secteurs d'activité, tels que les entreprises, les gouvernements, les forces de l'ordre, les cabinets d'avocats et les fournisseurs de services.

Secteur Logiciels