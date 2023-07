Numinus Wellness Inc. est une société de soins de santé basée au Canada. L'entreprise crée des solutions centrées sur le développement et le soutien de l'utilisation sûre, accessible et fondée sur des preuves des psychothérapies assistées par les psychédéliques. La société est engagée dans les industries de la santé intégrative et opère à travers trois divisions : Numinus Biosciences, Numinus Health et Mindspace Psychology Services. Numinus Bioscience fournit des services, y compris la culture, les tests analytiques, la recherche et le développement de produits, et des services auxiliaires dans le cadre de ses licences de Santé Canada. La licence d'analyse permet à la société de tester et d'analyser les produits du cannabis provenant de producteurs autorisés, et la licence de distributeur permet à la société de tester, de posséder, d'acheter et de vendre de la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), de la psilocybine, de la psilocine, de la diméthyltryptamine (DMT) et de la mescaline. Numinus Health et Mindspace Psychology Services exploitent des centres situés à Vancouver (Colombie-Britannique) et à Montréal (Québec).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale