Numinus Wellness Inc. est une société de soins de santé mentale basée au Canada. La société aide les gens à guérir et à se sentir bien grâce au développement et à la prestation de soins de santé mentale et à l'accès à des thérapies psychédéliques sûres et fondées sur des données probantes. Les secteurs d'activité de la société comprennent les opérations de recherche clinique, le réseau de cliniques canadiennes et le réseau de cliniques américaines. Ses opérations de recherche clinique se concentrent sur la recherche psychédélique sous licence et fournissent des services de gestion de la recherche clinique aux institutions académiques et aux sociétés de biotechnologie. Son réseau de cliniques canadiennes comprend des cliniques de bien-être basées au Canada qui proposent des services cliniques, notamment des thérapies et des conseils traditionnels, des thérapies assistées par la kétamine, des programmes de pleine conscience et des psychothérapies virtuelles. Le segment US Clinic Network comprend des cliniques de bien-être basées aux États-Unis qui offrent des services cliniques, tels que des thérapies assistées par la psychédélique, la stimulation magnétique transcrânienne et la gestion de modèles psychiatriques et médicaux.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale