Numinus Wellness Inc. (Numinus) est une société de soins de santé mentale basée au Canada. La société développe des produits et des services thérapeutiques exclusifs, centrés sur les psychédéliques, par le biais de son propre laboratoire et de ses processus de recherche et de développement. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Les opérations de recherche clinique, le réseau de cliniques canadiennes et le réseau de cliniques américaines. Ses activités de recherche se concentrent sur la recherche psychédélique sous licence et fournissent des services de gestion de la recherche clinique aux institutions académiques et aux sociétés de biotechnologie. Le réseau de cliniques Numinus au Canada se compose de Numinus Health, Mindspace et du NCT. Le réseau de cliniques Numinus aux États-Unis se compose de Cedar Psychiatry Inc. (Cedar Psychiatry) et de Foundations for Change Inc. (FFC). Le réseau de cliniques Numinus propose des services tels que la psychothérapie assistée par la kétamine (KAP) pour la dépression, la stimulation magnétique transcrânienne (SMT), les soins neurologiques, la psychothérapie et les conseils dispensés par des psychologues agréés.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale