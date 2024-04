Nuo Therapeutics, Inc. est une société de thérapies régénératives. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits pour le traitement des plaies chroniques, principalement aux États-Unis. La société commercialise des technologies cellulaires qui exploitent la capacité de régénération du corps humain pour déclencher une guérison naturelle. Son produit phare, Aurix, est un hématogel biodynamique qui utilise les plaquettes et le plasma du patient comme catalyseur de la cicatrisation. L'offre commerciale de la société consiste en une technologie de point de soins pour la séparation sûre et efficace du sang autologue afin de produire une thérapie à base de plaquettes pour le marché du traitement des plaies chroniques. Cette offre est connue sous le nom d'Aurix (le système Aurix), qui produit un gel de plasma riche en plaquettes (PRP) au point de soins en utilisant les propres plaquettes et le plasma du patient provenant d'un petit prélèvement de sang périphérique. Aurix comprend un complément naturel et endogène de molécules de signalisation protéiques et non protéiques qui contribuent à une guérison efficace.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale