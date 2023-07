Nurix Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies à base de petites molécules conçues pour moduler les niveaux de protéines cellulaires comme approche thérapeutique du cancer et d'autres maladies. Elle utilise sa DELigase, une plateforme de découverte intégrée pour identifier et faire progresser les candidats médicaments ciblant les ligases E3. Ses candidats médicaments comprennent NX-2127, NX-5948, NX-1607, DeTIL-0255, KINASE-CTM3, COVID-CTMs, LIGASE-INH2 et DeCART. Son principal candidat-médicament, NX-2127, est un dégradeur de la tyrosine kinase de Brutonâs (BTK) disponible par voie orale pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B récidivantes ou réfractaires. Son principal candidat médicament de son portefeuille d'inhibiteurs de ligase E3, le NX-1607, est un inhibiteur du proto-oncogène-B (CBL-B) du lymphome de la lignée B de Casitas, disponible par voie orale, pour des indications d'immuno-oncologie. Son KINASE-CTM3, une kinase impliquée dans la croissance et l'activation des cellules T pour traiter les malignités des cellules T et les maladies auto-immunes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale