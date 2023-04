Neurosoft améliore ses comptes en 2022, chiffre d'affaires record

(Alliance News) - Neurosoft SA a déclaré avoir terminé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse à 23,0 millions d'euros, contre 15,8 millions d'euros l'année précédente.

La marge brute est passée de 3,5 millions d'euros à 5,3 millions d'euros, tandis que l'EBITDA a augmenté à 2,9 millions d'euros, contre 2,4 millions d'euros l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation a doublé, passant de 800 000 euros en 2021 à 1,6 million d'euros, tandis que le bénéfice net est passé de 900 000 euros l'année précédente à 1,3 million d'euros.

La dette nette est passée de 450 000 euros à la fin de 2021 à 2,9 millions d'euros.

"Au cours de l'exercice 2022, Neurosoft a réalisé le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire grâce à sa flexibilité opérationnelle, à l'amélioration de son offre et à la notoriété continue de sa marque malgré un environnement mondial clairement difficile qui affecte le marché national et l'économie", a déclaré Epameinondas Paschalidis, PDG de Neurosoft.

"Nos activités commerciales robustes tout au long de l'année, axées sur les projets d'intégration de systèmes et les solutions de sécurité informatique, ont produit des progrès significatifs, conduisant à une augmentation significative du chiffre d'affaires de 46 pour cent pour l'ensemble de l'année. Notre modèle d'entreprise a fait preuve de résilience, offrant une solide performance financière, et nous restons optimistes quant au fait que 2023 sera une autre année fructueuse pour l'entreprise. Chez Neurosoft, nous nous adaptons et innovons en permanence. Nous offrons des solutions à valeur ajoutée, nous renforçons notre marque et nous investissons dans notre personnel.

L'action de Neurosoft a clôturé jeudi en hausse de 1,3 %, à 0,76 euro par action.

