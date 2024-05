Le Ghana choisira d'ici décembre une entreprise pour construire sa première centrale nucléaire parmi des candidats tels que l'entreprise française EDF, les entreprises américaines NuScale Power et Regnum Technology Group, et l'entreprise chinoise China National Nuclear Corporation, a déclaré un responsable du ministère de l'énergie.

La société sud-coréenne Kepco et sa filiale Korea Hydro Nuclear Power Corporation, ainsi que la société russe ROSATOM, sont également en lice pour ce contrat qui devrait s'étaler sur la prochaine décennie, a déclaré Robert Sogbadji, directeur adjoint du ministère de l'énergie chargé du nucléaire et des énergies alternatives.

"Le cabinet approuvera le choix final. Il peut s'agir d'un seul fournisseur ou de deux pays ; cela dépendra du modèle financier et des détails techniques", a déclaré M. Sogbadji à Reuters lundi.

Le Ghana a commencé à envisager la construction d'une centrale nucléaire dans les années 1960, mais le processus a été interrompu par un coup d'État. Il a relancé le projet en 2006 avec l'aide de l'Association internationale de l'énergie atomique, à la suite d'une crise électrique dévastatrice cette année-là.

M. Sogbadji a indiqué que 16 pays et entreprises avaient répondu à l'appel d'offres du gouvernement, mais qu'une équipe technique composée d'organismes publics et dirigée par le ministère de l'énergie avait réduit le nombre de pays à cinq.

Le Ghana, comme d'autres pays africains, envisage de plus en plus la possibilité de recourir à l'énergie nucléaire pour combler les déficits d'approvisionnement sur un continent où plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité.

Le Burkina Faso et l'Ouganda ont tous deux signé des accords avec la Russie et la Chine pour construire leurs premières centrales nucléaires. Le Kenya, le Maroc et la Namibie s'efforcent également d'ajouter l'énergie nucléaire à leur bouquet énergétique.

L'Afrique du Sud, qui exploite la seule centrale nucléaire du continent, cherche à ajouter 2 500 mégawatts (MW) d'électricité à partir de cette ressource, dans un contexte de graves pénuries d'électricité.

M. Sogbadji a déclaré que le Ghana vise à ajouter environ 1 000 mégawatts d'électricité d'origine nucléaire à son mix électrique d'ici 2034.

Le pays d'Afrique de l'Ouest, qui est actuellement confronté à des coupures de courant, dispose d'une capacité installée de 5 454 MW, dont 4 483 MW sont disponibles, selon son organisme de régulation de l'énergie.

Le Ghana, pays exportateur de pétrole, de cacao et d'or, espère que l'énergie nucléaire deviendra sa charge de base pour une industrialisation plus rapide et plus large, tout en augmentant ses exportations d'énergie vers le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, entre autres, par l'intermédiaire du West Africa Power Pool (pool énergétique d'Afrique de l'Ouest).

M. Sogbadji a déclaré que le gouvernement avait déjà trouvé un site pouvant accueillir jusqu'à cinq réacteurs. Il a ajouté qu'il préférerait un accord de "construction, propriété, exploitation et transfert" avec une marge de manœuvre pour une prise de participation locale.