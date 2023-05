L'université Politehnica de Bucarest inaugure le premier centre international d'exploration énergétique NuScale Power

Le simulateur de salle de commande démontre la collaboration entre les États-Unis et la Roumanie et soutient le renforcement des capacités de la main-d'œuvre nucléaire roumaine, alors que NuScale et RoPower font progresser la préparation du site pour une centrale électrique VOYGR™à Doicesti, en Roumanie.

NuScale Power Corporation (NYSE : SMR) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un centre d'exploration énergétique NuScale (E2 Center) à l’université Politehnica de Bucarest dans le cadre d'une collaboration avec les gouvernements américain et roumain, et S.N. Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica). Les principaux représentants du gouvernement ont assisté à l'inauguration, notamment l'ambassadrice des États-Unis en Roumanie, Kathleen Kavalec, le Premier ministre de Roumanie, Nicolae Ciuca, et le ministre roumain de l'Énergie, Virgil Popescu. En tant que premier centre E2 international, cet outil de développement de la main-d'œuvre permettra à la Roumanie de former la prochaine génération d'experts, de technologues et d'opérateurs nucléaires avancés et de devenir une plaque tournante pour le déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR) en Europe.

« La technologie nucléaire SMR de NuScale est la première solution mondiale d'énergie propre et peut aider la Roumanie à devenir un leader dans le déploiement sûr et sécurisé des SMR », a déclaré John Hopkins, président-directeur général de NuScale. « Avec le soutien du DOS dans le cadre du programme FIRST, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans cette remarquable collaboration entre nos pays et nos organisations. Nous sommes impatients de soutenir la prochaine génération de leaders en matière d'énergie propre dans la région et dans le monde entier ».

Le centre E2 a été financé par le Département d'État des États-Unis (DOS) dans le cadre du programme FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology). Le programme FIRST aide les pays partenaires à faire progresser leurs programmes d'énergie nucléaire afin d'atteindre leurs objectifs en matière d'énergie propre dans le respect des normes internationales les plus strictes en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération nucléaires.

« Le projet SMR à Doicesti, que ce centre E2 soutient, mettra en évidence le leadership roumain en matière d'innovation énergétique, accélérera la transition vers l'énergie propre, créera des milliers d'emplois en Roumanie et aux États-Unis, et renforcera la sécurité énergétique européenne tout en respectant les normes les plus strictes en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération nucléaires », a déclaré Ann Ganzer, secrétaire adjointe principale, Bureau de la sécurité internationale et de la non-prolifération.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat entre NuScale Power et Nuclearelectrica, signé en 2021, visant à déployer une centrale NuScale VOYGRTM -6 de 462 MW en Roumanie d'ici la fin de la décennie. Au début de cette année, NuScale et RoPower Nuclear S.A. (RoPower), détenues à parts égales par Nuclearelectrica et Nova Power et Gas S.A., ont commencé l'ingénierie de base et les travaux de conception pour un site à Doicesti, en Roumanie, l'emplacement privilégié pour le déploiement de la centrale VOYGR.

La Roumanie a le potentiel d'être l'un des premiers déploiements d'un SMR en Europe et de devenir un catalyseur pour les SMR dans la région en servant de base pour soutenir les opérations de cette nouvelle technologie dans d'autres pays, ainsi que la production et l'assemblage des composants de la centrale.

« Forts d'une solide expérience dans le domaine nucléaire, avec des opérations sûres depuis plus de 26 ans, nous sommes fiers de soutenir le développement de la main-d'œuvre roumaine dans le secteur nucléaire pour un avenir technologique avancé. Nuclearelectrica a des spécialistes et des performances opérationnelles remarquables, et est reconnue au niveau international, ce qui place l'industrie nucléaire roumaine non seulement parmi les plus performantes, mais aussi à la base du leadership de la Roumanie dans le domaine de l'énergie nucléaire. Nuclearelectrica dispose d'atouts solides qui nous permettent d'être le premier pays après les États-Unis à déployer un SMR NuScale. Le premier centre E2 lancé en Roumanie n'est que le début de cette nouvelle ère en matière de technologie, de ressources humaines, d'énergie propre, sûre et abordable, avec de multiples avantages pour les communautés et les industries, à laquelle nous sommes heureux de contribuer », Cosmin Ghita, président-directeur général de Nuclearelectrica.

« L'énergie nucléaire et les SMR font partie de la stratégie énergétique de la Roumanie en tant que pilier principal de la sécurité énergétique et de la réalisation de nos objectifs de décarbonation. Notre engagement à accroître la production d'énergie à partir de sources d'énergie nucléaire propres créera la complémentarité nécessaire avec les ressources renouvelables, augmentera la flexibilité du système et permettra de poursuivre le développement complexe d'anciennes installations fonctionnant avec du charbon. Les 26 années d'expertise roumaine en matière de sûreté d'exploitation constituent la base du développement du programme d'énergie nucléaire de la Roumanie. La transition énergétique n'est pas possible sans le maintien et l'élargissement du rôle de l'énergie nucléaire et elle nécessite des partenariats internationaux solides, comme celui que nous améliorons aujourd'hui. Je remercie nos partenaires américains pour leur soutien continu, Nuclearelectrica pour son leadership dans le secteur et sa capacité à devenir un opérateur régional privilégié, et l'université de Politehnica pour son dévouement à la performance et au développement de la main-d'œuvre. Je tiens à faire passer un message clair : Le Premier ministre de Roumanie, Nicolae Ciuca, notre gouvernement et le président de la Roumanie, Klaus Iohannis, soutiennent fermement le développement de l'énergie nucléaire et les efforts déployés pour former des experts dans ce domaine », a déclaré Virgil Popescu, ministre roumain de l'Énergie.

Le centre E2 est un environnement d'apprentissage innovant qui offre aux utilisateurs la possibilité d'appliquer les principes de la science et de l'ingénierie nucléaires grâce à des scénarios simulés d'exploitation de centrales nucléaires dans le monde réel. Le centre E2 utilise une modélisation informatique de pointe pour simuler une salle de commande de centrale NuScale VOYGR SMR. Les utilisateurs ont la possibilité de jouer le rôle d'un « opérateur de salle de commande » dans une centrale VOYGR pour découvrir les caractéristiques opérationnelles et de sécurité avancées propres à la technologie de NuScale.

L'université Politehnica de Bucarest est l'une des écoles d'élite du système d'enseignement supérieur roumain. Créée en 1950, elle propose des études et des programmes académiques très appréciés à plus de 2 000 étudiants par an.

À propos de NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE : SMR) est le chef de file des technologies nucléaires exclusives et innovantes de petits réacteurs modulaires, avec pour mission de promouvoir la transition énergétique mondiale en fournissant une énergie sûre, évolutive, fiable et décarbonée. Révolutionnaires, les centrales PRM VOYGR™ de l’entreprise sont optimisées par le NuScale Power Module™, un petit réacteur à eau sous pression qui peut générer 77 mégawatts d’électricité (MWe) ou 250 mégawatts thermiques (brut), et peut être mis à l’échelle pour répondre aux besoins des clients grâce à une gamme de configurations flexibles allant jusqu’à 924 MWe (12 modules).

En tant que premier et unique PRM dont la conception a été certifiée par la Commission américaine de réglementation nucléaire, NuScale est bien placé pour servir divers clients à travers le monde en fournissant de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène à l’échelle commerciale et d’autres applications de production de chauffage.

Fondée en 2007, NuScale a son siège social à Portland, Oregon. Pour en savoir plus, visitez le site Web de NuScale Power ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

