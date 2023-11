Le PDG de NuScale Power Corp. a défendu mardi son activité de petits réacteurs nucléaires modulaires, affirmant que les travaux se poursuivent aux États-Unis et dans deux autres pays, après que la société a annulé sa première centrale dans un laboratoire du gouvernement américain, en raison de la hausse des coûts.

NuScale a déclaré la semaine dernière qu'elle s'était mise d'accord avec une coalition de réseaux électriques municipaux de l'Utah pour annuler le projet de six réacteurs d'une puissance de 462 mégawatts, qui devait être construit dans le laboratoire national américain Idaho d'ici à 2030. NuScale et l'Utah Associated Municipal Power System ont déclaré que l'annulation était due à des inquiétudes concernant la faiblesse de l'abonnement à l'électricité produite par la centrale.

John Hopkins, PDG de NuScale, s'est montré optimiste malgré l'annulation. "Je sais que d'un point de vue financier, nous avons 200 millions de dollars en banque. Il s'agit de liquidités, sans dette. Notre bilan est donc sain", a déclaré M. Hopkins lors d'une conférence de l'American Nuclear Society à Washington.

La fin de la centrale, qui bénéficiait d'un financement public, a porté un coup aux ambitions américaines d'une vague d'énergie nucléaire nouvelle pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La conception de NuScale s'écarte des centrales traditionnelles alimentées par un ou plusieurs grands réacteurs.

En 2020, le ministère de l'énergie a approuvé un montant de 1,35 milliard de dollars sur 10 ans pour la centrale, connue sous le nom de Carbon Free Power Project, sous réserve de l'obtention de crédits du Congrès. Le ministère a fourni à NuScale et à d'autres environ 600 millions de dollars depuis 2014 pour soutenir la commercialisation des technologies des petits réacteurs.

M. Hopkins a déclaré que les projets de NuScale en Roumanie et en Corée du Sud continuent de se développer.

Il a également déclaré qu'un plan avec le fournisseur de services Standard Power pour développer deux gigawatts d'énergie nucléaire destinée aux centres de données en Pennsylvanie et dans l'Ohio était en bonne voie. Un contrat pour ce projet sera conclu "si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine", a déclaré M. Hopkins.

NuScale a été la première entreprise américaine à obtenir l'approbation réglementaire pour sa conception d'un petit réacteur modulaire. Ses partisans affirment que de tels projets peuvent être construits dans des endroits isolés et qu'ils peuvent alimenter des industries lourdes dont les émissions sont traditionnellement difficiles à réduire.

NuScale a déclaré en janvier que le prix cible de l'électricité produite par la centrale avait augmenté de 53 % pour atteindre 89 dollars par mégawattheure, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la volonté des clients de payer.

Les critiques affirment que les petits réacteurs modulaires et d'autres conceptions de réacteurs avancés sont trop coûteux pour réussir.

"La résiliation du contrat de NuScale est révélatrice des défis plus vastes que pose le développement de l'énergie nucléaire aux États-Unis", a déclaré Edwin Lyman, directeur de la sécurité de l'énergie nucléaire à l'Union of Concerned Scientists (Union des scientifiques préoccupés). "S'appuyer de manière excessive sur des technologies non testées sans tenir compte de la viabilité économique, de l'aspect pratique et des problèmes de sécurité est irresponsable et ne fonctionnera manifestement pas". (Reportage de Timothy Gardner ; rédaction de Jonathan Oatis et Leslie Adler)