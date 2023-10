Situées en Ohio et en Pennsylvanie, les deux centrales nucléaires avancées de Standard Power fourniront près de 2 GW d’énergie propre aux centres de données Les deux centrales devraient être opérationnelles d’ici 2029

Standard Power, un fournisseur d’infrastructures en tant que service pour les entreprises de traitement avancé de données, a annoncé son intention de développer deux centrales à petits réacteurs modulaires (PRM) qui produiront ensemble près de 2 GW d’énergie propre et décarbonée. Pour ce faire, la Société a choisi de travailler avec le fournisseur de technologie NuScale Power Corporation (NuScale) (NYSE : SMR), le seul fournisseur de technologie et producteur de PRM à avoir obtenu l’approbation réglementaire américaine, et ENTRA1 Energy (ENTRA1), une société indépendante internationale de développement et de production d’énergie, pour réaliser ces deux projets.

Les installations seront situées en Ohio et en Pennsylvanie. Standard Power entend utiliser l’énergie sans carbone qu’elles produiront pour alimenter des centres de données à proximité. En tant que fournisseur de technologie, NuScale fournira sa technologie NuScale PRM approuvée pour ces projets, la seule technologie PRM à avoir reçu l’approbation de conception de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis, un organisme de réglementation de classe mondiale en matière de sécurité nucléaire.

Le développement de centrales électriques commerciales PRM revêt une importance vitale pour la transition vers un avenir énergétique durable. Ces centrales aideront non seulement les centres de données à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone, mais elles contribueront également au développement d’une nouvelle source d’énergie propre qui répondra à divers besoins de transition énergétique. Les centrales électriques utilisant la technologie PRM certifiée de NuScale offriront une flexibilité incomparable aux services publics, aux industriels et aux gouvernements qui cherchent à réduire leurs émissions de carbone tout en maintenant une alimentation énergétique de base efficace.

« Nous constatons qu’une grande partie de la capacité du réseau de base classique est mise hors service en raison d’un manque de nouvelles options durables de production de base sur le marché, notamment à mesure que la demande d’énergie destinée à l’informatique à base d’intelligence artificielle (IA) et aux centres de données augmente. Nous avons hâte de travailler avec ENTRA1 et NuScale pour déployer la technologie PRM éprouvée de NuScale et produire une énergie de base sans carbone afin de combler cette lacune importante sur le marché de la production énergétique, a déclaré Maxim Serezhin, fondateur et PDG de Standard Power. En combinant le savoir-faire d’excellence d’ENTRA1 en matière de développement de projets et d’investissement avec la technologie PRM éprouvée de NuScale, nos clients réduiront leurs émissions et contribueront à la réalisation des objectifs de décarbonation tout en fournissant un service fiable 24/7 aux consommateurs d’énergie. »

En 2022, NuScale a conclu un partenariat mondial exclusif avec ENTRA1 Energy pour commercialiser la technologie NuScale PRM. Grâce à ce partenariat, ENTRA1 Energy dispose des droits de développer, gérer, posséder et exploiter des centrales de production d’énergie basées sur la technologie PRM approuvée de NuScale.

« ENTRA1 Energy possède un solide pipeline mondial de projets de génération d’énergie totalisant plusieurs gigawatts d’électricité produite avec la technologie éprouvée de NuScale, a déclaré Clayton Scott, directeur commercial de NuScale. Ensemble, nous pouvons répondre plus efficacement à la demande croissante de solutions énergétiques renouvelables et sans carbone. Dans le contexte actuel de demande croissante d’énergie dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’IA, des données et d’autres technologies, ENTRA1 et NuScale sont dans une position idéale pour fournir une alimentation de base fiable. »

Innovante mais simple, la technologie PRM de NuScale offre une solution compétitive, sûre et évolutive pouvant satisfaire un large éventail de besoins énergétiques, tels que la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène à l’échelle commerciale et d’autres applications de chaleur industrielle. Entièrement fabriqués en usine, sans construction sur le terrain, les Power Modules™ de NuScale fonctionnent avec du combustible nucléaire conventionnel, donc largement disponible et qui fait l’objet d’un cadre réglementaire établi. Cela limite les coûts, qui restent cohérents et prévisibles, et rend les centrales électriques utilisant la technologie NuScale plus économiques à construire, à exploiter et à entretenir.

« Notre société, NuScale, est ravie de travailler avec son partenaire stratégique ENTRA1 pour fournir notre technologie PRM sûre et compétitive et répondre aux besoins énergétiques sans carbone de Standard Power, a déclaré John Hopkins, président et CEO de NuScale. En déployant notre technologie innovante NuScale PRM auprès d’un plus grand nombre de consommateurs dans le monde, nous franchissons une étape importante vers la réponse aux énormes besoins mondiaux en matière de décarbonation. »

Selon les plans de Standard Power pour les deux installations, NuScale fournira 24 unités de modules de 77 MWe qui produiront globalement 1 848 MWe d’énergie propre à partir des sites de l’Ohio et de Pennsylvanie. Les deux projets donneront un élan économique important à leurs communautés respectives. Standard Power estime que chaque projet de centre de données alimenté par PRM prévu emploiera un nombre important de travailleurs qualifiés pendant la période de construction, principalement de la main-d’œuvre syndiquée. Standard Power s’appuiera sur ses partenariats communautaires locaux pour développer des programmes d’éducation ainsi que des programmes de création d’emplois axés sur la main-d’œuvre locale.

À propos de Standard Power

Standard Power, l’un des principaux hébergeurs pour les sociétés informatiques hautes performances, offre ses services depuis début 2019. La Société s’appuie sur son expertise en gestion d’infrastructures pour développer des centres de données modulaires. Pour la conception de ses centres de données Tier III+, Standard Power se concentre sur les technologies axées sur le calcul haute performance et est l’une des premières à adopter la technologie du refroidissement liquide. Standard Power a développé des conceptions et des systèmes robustes pour fournir une infrastructure de calcul haute performance à grande échelle aux clients institutionnels.

Pour plus d’informations, visiter le site Web de Standard Power.

À propos de NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE : SMR) est le chef de file des technologies nucléaires exclusives et innovantes de petits réacteurs modulaires (PRM). Sa mission consiste à promouvoir la transition énergétique mondiale en fournissant une énergie sûre, évolutive, fiable et décarbonée. La technologie PRM révolutionnaire de l’entreprise est basée sur le NuScale Power Module™, un réacteur à eau pressurisée petit et sûr qui peut générer 77 mégawatts d’électricité (MWe) ou 250 mégawatts thermiques (brut), et peut être adapté pour répondre aux besoins des clients grâce à une gamme de configurations flexibles d’une capacité allant jusqu’à 924 MWe (12 modules).

En tant que premier et unique PRM dont la conception a été certifiée par la Commission américaine de réglementation nucléaire, NuScale Power est idéalement placée pour satisfaire les besoins de divers clients à travers le monde en fournissant de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène à l’échelle commerciale et d’autres applications de production de chaleur.

Fondée en 2007, NuScale a son siège social à Portland (Oregon). Pour plus d’informations, visitez le site Webde NuScale Power et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Xet YouTube.

À propos d'ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy LLC est une société américaine indépendante de production d’énergie qui développe, finance et possède des centrales, ainsi qu’un portefeuille diversifié dans les domaines de la production d’électricité, l’hydrogène, la chaleur industrielle et l’eau dessalée. Partenaire stratégique mondial exclusif de NuScale, ENTRA1 Energy commercialise la technologie NuScale PRM. Via ce partenariat, ENTRA1 développe, finance, possède et exploite des usines de production d’énergie basées sur la technologie NuScale PRM. À l’heure où différentes régions du monde s’engagent dans la transition énergétique et adoptent des infrastructures durables, ENTRA1 Energy est convaincue que l’alliance des compétences est nécessaire au développement, à la gestion et à l’exploitation de centrales à grande échelle.

Pour plus d’informations, visitez le site Web d’ENTRA1 Energy et suivez-nous sur X.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives (y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations selon lesquelles la Société ou sa direction « fera », « croit », « s’attend à », « anticipe », « planifie », ou autres expressions similaires). Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives aux plans stratégiques et opérationnels, aux investissements, à la croissance future, aux nouveaux contrats, au carnet de commandes, aux bénéfices et aux perspectives d’activité de la Société.

Les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment : la gravité et la durée de la pandémie de Covid-19 et les mesures prises par les gouvernements, les entreprises et les particuliers en réponse à la pandémie, y compris la durée et la gravité des perturbations économiques ; l’incapacité de la Société à obtenir de nouveaux contrats ; les dépassements de coûts, les retards pouvant affecter les projets ou d’autres problèmes découlant des activités liées à l’exécution des projets, notamment l’impossibilité de respecter les estimations de coûts et le calendrier ; une concurrence intense dans les secteurs dans lesquels nous opérons ; le manquement de nos partenaires à leurs obligations ; les failles de cybersécurité ; les incertitudes économiques et politiques étrangères ; les annulations de contrats existants ou les ajustements de champ contractuel par les clients; l’incapacité à maintenir la sûreté des lieux de travail et les risques liés à la sécurité internationale ; les risques ou incertitudes associés à des événements indépendants de notre volonté, notamment les conditions météorologiques, les pandémies, les crises de santé publique, les crises politiques ou autres événements catastrophiques ; l’utilisation d’estimations et d’hypothèses dans la préparation de nos états financiers ; les retards ou les défauts de paiement des clients ; l’incapacité de nos fournisseurs, sous-traitants et autres tiers à exécuter de manière adéquate les services prévus par nos contrats ; les incertitudes, les restrictions et réglementations ayant un impact sur nos contrats avec les gouvernements ; l’incapacité d’embaucher et de retenir du personnel qualifié ; l’impact potentiel de certaines questions fiscales ; les interruptions possibles des technologies de l’information ; la capacité de la Société à obtenir une assurance appropriée ; les responsabilités liées à la prestation de services nucléaires ; les risques de change ; la perte d’un ou de plusieurs clients dont dépend une part importante des revenus de la Société ; les atteintes à notre réputation ; l’incapacité à protéger adéquatement nos droits de propriété intellectuelle ; les dépréciations d’actifs ; le changement climatique et les questions environnementales connexes ; la surveillance accrue des pratiques de durabilité ; la disponibilité du crédit et les restrictions imposées par les facilités de crédit accordées à nos clients, fournisseurs, sous-traitants ou autres partenaires ; l’incapacité d’obtenir des résultats favorables dans le cadre de litiges et de procédures réglementaires, de procédures de règlement des litiges ou de réclamations, existants ou futurs, y compris les réclamations pour frais supplémentaires ; le non-respect des lois par nous-mêmes ou par nos employés, agents ou partenaires ; les exigences légales nouvelles ou changeantes, y compris celles relatives aux questions environnementales, de santé et de sécurité ; l’incapacité à mettre en œuvre avec succès nos initiatives stratégiques et opérationnelles ; les risques liés aux dispositions concernant nos actions privilégiées convertibles ; et les restrictions sur les transactions éventuelles imposées par nos documents constitutifs et la loi du Delaware. Les lecteurs sont invités à faire preuve de prudence avant de se fier à ces déclarations prospectives et autres. En raison de risques connus et inconnus, les résultats de la Société peuvent différer sensiblement de ses attentes et projections.

Des informations supplémentaires concernant les facteurs ci-dessus et d’autres facteurs sont disponibles dans les documents publics déposés périodiquement par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), notamment en ce qui concerne les conditions économiques générales et d’autres risques, incertitudes et facteurs (a) énoncés dans la section intitulée « Facteurs de risque » et « Mise en garde spéciale concernant les déclarations prospectives » du prospectus de la Société daté et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis le 1er juillet 2022, qui fait partie de la déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 déclarée en vigueur par la SEC le 30 juin 2022, dans la section intitulée « Facteurs de risques », (b) énoncés dans la section intitulée « Facteurs de risque » et « Note spéciale concernant les déclarations prospectives » dans le rapport annuel de la Société déposé sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 mars 2023, et dans des rubriques similaires dans des documents déposés antérieurement auprès de la SEC, et (c) associés à des entreprises qui opèrent, comme la Société, dans le secteur de l’énergie. Les dépôts SEC référencés sont disponibles publiquement ou sur demande auprès du Service des relations avec les investisseurs de NuScale à l’adresse ir@nuscalepower.com. La Société décline toute intention ou obligation, sauf si la loi l’exige, de mettre à jour ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs.

