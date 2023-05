Westinghouse dévoile un petit réacteur nucléaire modulaire

Rita Baranwal, responsable technologique de Westinghouse Electricity Co, a déclaré que le réacteur, baptisé AP300 pour sa capacité prévue de 300 mégawatts, n'utilisera pas de combustibles spéciaux ni de réfrigérants métalliques liquides, contrairement à d'autres réacteurs de la prochaine génération.

Il s'agira d'une version plus petite de son réacteur AP1000, dont plusieurs exemplaires sont en service en Chine, et qui monte en puissance en Géorgie à la centrale de Vogtle, après des années de retard et des milliards de dollars de dépassement de budget.

Malgré les obstacles auxquels se heurte le nouveau nucléaire, M. Baranwal se montre confiant. "Nous sommes restés simples, nous avons conçu le projet à partir d'une technologie éprouvée et sous licence, et je pense que c'est l'un des avantages que nous avons avec ce concept", a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Reuters. Westinghouse, qui appartient à Brookfield Business Partners, prévoit de commencer la construction du réacteur d'ici 2030 et de le faire fonctionner d'ici 2033.

Les petits réacteurs modulaires (SMR) sont conçus pour s'adapter à de nouvelles applications, telles que le remplacement de centrales au charbon à l'arrêt et l'implantation dans des communautés plus éloignées. L'administration du président Joe Biden estime que le maintien des centrales nucléaires existantes et le développement des réacteurs de nouvelle génération sont essentiels pour atteindre son objectif de décarbonisation de l'économie d'ici à 2050.

Jusqu'à présent, la conception d'un seul SMR, prévu par NuScale Power Corp, a été approuvée par les autorités de réglementation américaines et doit encore faire l'objet d'une demande de permis.

Westinghouse n'a pas révélé le coût du premier réacteur, mais a indiqué que les unités ultérieures coûteraient environ 1 milliard de dollars. La société, basée dans l'ouest de la Pennsylvanie, a eu des discussions informelles avec des parties dans les États voisins de l'Ohio et de la Virginie-Occidentale au sujet de la construction potentielle de réacteurs AP300 dans d'anciennes centrales à charbon.

Westinghouse espère également vendre des réacteurs à des pays d'Europe de l'Est, même si les détracteurs de l'énergie nucléaire estiment que les promoteurs et les gouvernements devraient réfléchir soigneusement avant de construire de nouvelles centrales nucléaires à proximité de la région. Ils notent que la Russie a pris la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, site de bombardements répétés.

Baranwal a déclaré que les actions de la Russie ont incité les pays à devenir plus indépendants sur le plan énergétique et que l'AP300 sera passivement sûre car elle ne nécessite pas d'alimentation électrique ou d'intervention humaine pendant 72 heures en cas d'incident.

Westinghouse voit également des clients potentiels en Afrique subsaharienne, ce qui pourrait apporter l'électricité pour la première fois à certaines régions.

L'entreprise ne sait pas encore si la technologie peut être exportée en Chine, où les premières AP1000 sont entrées en service en 2018. Cette année-là, l'administration de l'ancien président Donald Trump a émis des restrictions sur les exportations de technologies nucléaires plus récentes que l'AP1000 en raison de préoccupations liées à la prolifération nucléaire.

M. Baranwal a déclaré que si le gouvernement américain considère l'AP300 comme un sous-ensemble de la technologie des réacteurs plus anciens, "nous pourrons alors commencer à envisager les possibilités" de l'exporter vers la Chine.