(Alliance News) - Nusco Spa a annoncé que, le 19 décembre, la Cour d'appel de Naples a publié le verdict contre Mario Felice Nusco et Luigi Nusco pour les délits de fausse déclaration.

Les deux hommes étaient accusés d'avoir omis, en tant qu'agent de retenue, le paiement au Trésor des contributions exigées par la loi pour les années 2012 à 2014.

La Cour d'appel, révisant la décision de première instance du tribunal de Nola, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre Mario Felice Nusco en raison de la prescription et, par conséquent, a révoqué la confiscation ordonnée à son encontre et la restitution immédiate de tous les biens qui lui sont attribuables et qui pourraient encore être saisis.

Il a également déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre Luigi Nusco, en raison de la prescription des délits de déclaration mensongère, et il a rétabli la peine infligée à Luigi Nusco à un an et huit mois d'emprisonnement, avec le bénéfice du sursis, en révoquant la confiscation prononcée à son encontre et à l'encontre de la société, et en ordonnant la restitution immédiate des biens qui lui sont attribuables et qui pourraient encore être saisis.

L'avocat de la défense de Fusco, Angelo Pignatelli, a annoncé un pourvoi en cassation pour Luigi Nusco.

L'action de Nusco est en hausse de 0,9 %, à 1,19 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

