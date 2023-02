Nusco, des revenus avant impôts proches de 51 millions d'euros en 2022

(Alliance News) - Nusco Spa a annoncé lundi que ses revenus pré-consolidés au 31 décembre 2022 s'élevaient à environ 50,8 millions d'euros.

"Ce résultat est le fruit d'une stratégie de croissance organique qui prévoit une consolidation du réseau de franchise, une plus grande diversification et personnalisation de l'offre commerciale et le développement d'initiatives commerciales sur les marchés étrangers les plus intéressants", explique l'entreprise dans une note.

Une autre contribution à la génération des résultats obtenus est attribuable à la consolidation de la filiale à 100 % Pinum Doors & Windows Srl, une société basée en Roumanie et opérant dans le même secteur que Nusco, suite à l'acquisition finalisée en août 2022.

Plus précisément, les revenus pré-acquisition générés au 31 décembre 2022 par Pinum s'élèvent à environ 21,2 millions d'euros.

"La stratégie de croissance des lignes externes est conforme aux objectifs stratégiques et industriels de Nusco et vise à renforcer la position concurrentielle du groupe sur le marché de référence national et international. Pour soutenir la croissance, les investissements dans la recherche et le développement se sont également poursuivis au cours de l'exercice 2022, avec un accent particulier sur la réduction de la consommation et l'optimisation des processus, ainsi que sur la création de produits innovants".

Le carnet de commandes à honorer au 31 décembre 2022 est de 10,5 millions d'euros, dont 4,5 millions d'euros proviennent de l'activité Pinum.

Vendredi, Nusco a clôturé en baisse de 0,4 pour cent à 1,50 euro par action.

