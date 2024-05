Nusco SpA est une société italienne active dans la production et la commercialisation de portes intérieures et d'accessoires en bois, PVC, aluminium et fer sous la marque Nusco. La société exerce son activité par l'intermédiaire de deux unités commerciales : Portes, qui s'occupe de la production de la gamme de portes proposée par Nusco et de la commercialisation de portes blindées, et Agencements, qui commercialise des fenêtres, des volets et des grilles en fer. Les produits de la société sont destinés à un éventail de clients composé d'entreprises de construction, de franchisés exploités par des affiliés, de détaillants et de clients privés. La société opère localement sur le territoire italien.

Secteur Fournitures de construction et installation