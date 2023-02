Nusco, les mesures gouvernementales n'affecteront pas les affaires de l'entreprise

(Alliance News) - Nusco Spa a informé mardi ses parties prenantes que, suite aux dernières réglementations gouvernementales sur les primes à la construction et en particulier le superbonus de 110%, la direction s'attend à ce que les décisions du gouvernement n'aient pas d'impact significatif sur l'activité de la société.

Luigi Nusco, président et CEO de Nusco, a commenté : "Compte tenu de l'instabilité de la législation au cours des derniers mois, nous nous attendions à un scénario conforme à ce qui s'est produit, caractérisé par une forte contraction des incitations liées aux primes à la construction ou même, comme cela s'est produit, par le blocage de la cession de crédit et des remises sur facture liées au superbonus. En ce qui concerne l'activité de notre entreprise, nous pouvons affirmer que notre carnet de commandes actuel ne sera pas impacté par les récentes mises à jour réglementaires."

"Par ailleurs, pour les ventes qui seront réalisées après le décret-loi, je vous rappelle qu'il sera toujours possible de bénéficier des incitations en faisant valoir l'abattement de 50 % et la récupération connexe du crédit d'impôt sur dix ans. Quoi qu'il en soit, nous espérons qu'un travail sera effectué pour identifier les situations structurelles qui permettront de stabiliser l'ensemble du secteur afin de faciliter le parcours de renouvellement et d'efficacité, entrepris jusqu'à présent selon la logique de l'agenda 2030, de notre écosystème immobilier", a conclu Luigi Nusco.

Nusco a terminé la séance de mardi dans le vert de 0,4 pour cent à 1,42 euro par action.

