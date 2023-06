UniCredit et SACE soutiennent la transition verte de Nusco

(Alliance News) - UniCredit Spa a annoncé jeudi son intention de soutenir Nusco Spa, une société active dans la production et la commercialisation de portes intérieures et de cadres de fenêtres en bois, PVC, aluminium et fer sous la marque "Nusco", cotée sur le marché Euronext Growth de Milan, avec deux prêts d'un montant total de 2,5 millions d'euros, garantis par SACE.

La garantie verte de la SACE, lit-on dans une note, soutient les deux prêts qui permettront à l'entreprise de Nola d'innover dans sa ligne de production de cadres en bois et d'installer des panneaux photovoltaïques.

En détail, l'opération "vise à innover complètement la ligne de production de l'usine dédiée à la production de cadres en bois, avec des machines de dernière génération, afin d'identifier les opportunités de récupération et de réutilisation des matériaux, ainsi que l'installation de systèmes photovoltaïques dans les 3 usines de la zone industrielle de Nola-Boscofangone afin de réduire la consommation et d'être plus durable", poursuit le communiqué.

"Cette opération de financement représente une étape importante pour nous et nous permet de poursuivre notre chemin de croissance, de plus en plus lié aux principes du développement durable et de l'efficacité énergétique. L'introduction de solutions qui respectent le processus d'économie circulaire et l'utilisation prudente des ressources au profit de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement et démontre l'attention portée par la société à la réduction de l'impact environnemental de ses installations de production", a déclaré Luigi Nusco, président et chef de la direction de Nusco.

"Pour 2022, Nusco a en fait présenté son premier rapport sur le développement durable, confirmant son engagement envers l'ESG à court et à long terme ", a-t-il conclu.

Le cours de l'action UniCredit a clôturé jeudi en baisse de 1,4 % à 18,85 euros par action, tandis que celui de Nusco est resté stable à 1,30 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

