NuStar Energy L.P. se consacre principalement au transport, à la terminaison et au stockage de produits pétroliers et de combustibles renouvelables, ainsi qu'au transport d'ammoniac anhydre. La société commercialise également des produits pétroliers. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : les pipelines, le stockage et la commercialisation des carburants. Les activités du secteur des pipelines consistent à transporter des produits raffinés, du pétrole brut et de l'ammoniac anhydre. Le segment du stockage comprend ses installations qui fournissent des services de stockage, de manutention et autres pour les produits raffinés, le pétrole brut, les produits chimiques spécialisés, les carburants renouvelables et autres liquides. Le segment de la commercialisation des carburants comprend principalement ses opérations de soutage sur la côte du Golfe, ainsi que certaines de ses opérations de mélange associées à son réseau du Centre-Est. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, principalement NuStar Logistics, L.P. (NuStar Logistics) et NuStar Pipeline Operating Partnership L.P. (NuPOP).