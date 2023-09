Nutanix, Inc. est une société d'informatique hybride multicloud. La société fournit une plateforme cloud d'entreprise, Nutanix Cloud Platform, qui consiste en des solutions logicielles et des services cloud qui alimentent l'infrastructure d'entreprise de ses clients. Nutanix Cloud Platform propose un ensemble de produits, de solutions et de services permettant à ses clients de gérer simplement leur cloud privé et, de plus en plus, leurs environnements multiclouds publics et hybrides. Son portefeuille de produits comprend Nutanix Cloud Infrastructure (NCI), Nutanix Cloud Management (NCM), Nutanix Unified Storage (NUS), Nutanix Database Service (NDB) et Desktop-as-a-Service. Ses offres NCI combinent son cœur de pile logicielle d'infrastructure hyperconvergée (HCI) (AOS) et son hyperviseur natif de niveau entreprise (AHV), et ajoutent également la prise en charge du réseau virtuel, de la reprise après sinistre, de la sécurité du réseau et des données et de l'exécution de conteneurs Kubernetes. NCM propose un plan de contrôle assurant la gestion et l'analyse à travers la plateforme cloud Nutanix.

Secteur Services et conseils en informatique