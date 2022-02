Les ventes de Corteva pour 2022 dépassent les attentes du marché

La société, née en 2019 de la fusion de Dow Chemical et de Dupont, a déclaré qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires net de 16,7 à 17 milliards de dollars pour l'année 2022, supérieur aux estimations de 16,62 milliards de dollars.

Les agriculteurs américains achètent à l'avance des semences et des produits chimiques dans le but de sécuriser les approvisionnements pour le printemps prochain, dans un contexte de hausse des prix due aux problèmes de main-d'œuvre, de resserrement de l'offre mondiale d'engrais et de produits chimiques et de hausse de la demande.

Corteva prévoit un bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 2,8 à 3 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à ce que la société affiche un bénéfice de base de 2,98 milliards de dollars, selon Refinitiv IBES.

La société a déclaré que le bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour le quatrième trimestre s'élevait à 262 millions de dollars, soit 8 cents par action, contre 236 millions de dollars, soit 4 cents par action, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires net de la société basée à Wilmington, Delaware, a augmenté de 8,48 % pour atteindre 3,48 milliards de dollars au quatrième trimestre.