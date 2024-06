Nutrien Ltd. est une société canadienne qui fournit des intrants et des services pour les cultures. La société opère à travers quatre segments : Nutrien Ag Solutions (vente au détail), Potash, Nitrogen et Phosphate. Le secteur de la vente au détail distribue des nutriments pour les cultures, des produits de protection des cultures, des semences et des marchandises, et fournit des services directement aux producteurs par l'intermédiaire d'un réseau de centres agricoles en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. Ses activités de vente au détail comprennent Nutrien Ag Solutions et Landmark Retail, qui fournissent des solutions agricoles, notamment des nutriments, des produits de protection des cultures, des semences, des services et des conseils agronomiques aux cultivateurs. Les segments Potasse, Azote et Phosphate se différencient par les nutriments chimiques contenus dans les produits qu'ils fabriquent. La société produit et distribue plus de 27 millions de tonnes de produits à base de potasse, d'azote et de phosphate pour des clients agricoles, industriels et du secteur de l'alimentation animale dans le monde entier. Elle exploite environ 2 000 points de vente au détail dans plus de sept pays.