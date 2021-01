Nutrien : L'accord tarifaire entre l'Inde et Belarusian Potash ne reflète pas les conditions du marché

L’accord tarifaire avec l’Inde semble être négocié via une implication gouvernementale directe et ne reflète pas les conditions du marché

Nutrien Ltd. (TSX et NYSE : NTR), plus important producteur multiservices au monde d'intrants et de services agricoles et plus important producteur de potasse, a annoncé aujourd’hui souscrire sans réserve à l’opinion de Canpotex que le nouveau prix annoncé entre Indian Potash Limited (IPL) et Belarusian Potash Company (BPC) est nettement inférieur aux niveaux de prix du marché pour la potasse sur les principaux marchés offshore.

« Nous comprenons que l’accord sur la potasse avec l’Inde a été établi au plus haut niveau gouvernemental, avec une implication limitée des éléments commerciaux », a déclaré Ken Seitz, vice-président exécutif et PDG de Nutrien Potash. « Ce prix contractuel ne reflète en aucun cas les prix sur les principaux marchés offshore actuels de la potasse qui, comme pour les autres engrais, sont soutenus par de solides facteurs fondamentaux au niveau des cultures à l’échelle mondiale. Nutrien soutient pleinement la position de Canpotex de ne pas suivre ce niveau de prix pour des ventes potentielles à l’Inde en 2021. »

Nutrien a également confirmé aujourd’hui qu’elle s'engageait dorénavant pleinement vis-à-vis des ventes de potasse en Amérique du Nord jusqu’en avril 2021, en plus des volumes de ventes offshore avec Canpotex. Il est significatif que ces engagements sur les marchés offshore jusqu’en avril n’incluent aucune livraison à l’Inde ou à la Chine.

À propos de Nutrien

Nutrien est le plus grand fournisseur mondial d'intrants et de services agricoles, jouant un rôle essentiel pour aider les agriculteurs à augmenter la production alimentaire de manière durable. Nous produisons et distribuons 25 millions de tonnes de produits à base de potasse, d'azote et de phosphate dans le monde entier. Grâce à cette capacité et à notre réseau de distribution agricole de premier plan, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins de nos clients. Nous opérons avec une vision à long terme et nous engageons à collaborer avec nos parties prenantes dans le cadre de nos priorités économiques, environnementales et sociales. L'ampleur et la diversité de notre portefeuille intégré offrent une base bénéficiaire stable, de multiples voies de croissance et la possibilité de restituer du capital aux actionnaires.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210130005015/fr/