Nutrien achète Casa do Adubo pour étendre sa présence dans le commerce de détail au Brésil

L'opération marque la sixième acquisition de Nutrien au Brésil depuis 2019, date à laquelle l'entreprise s'est fixé comme objectif stratégique de développer sa part de marché dans un pays essentiel pour nourrir une population mondiale croissante.

Le rachat couvrira 39 emplacements et 10 centres de distribution, et étendra l'empreinte de Nutrien au Brésil à 13 États, contre cinq auparavant.

Nutrien n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord de Casa do Adubo.

Cependant, la société basée à Saskatoon, au Canada, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes annuelles de son unité de solutions agricoles en Amérique latine atteignent environ 2,2 milliards de dollars, grâce à des ventes supplémentaires d'environ 400 millions de dollars.

À la conclusion de l'accord, Nutrien prévoit de dépasser son objectif déclaré de 100 millions de dollars de bénéfices de base ajustés au Brésil d'ici 2023, a-t-elle ajouté.

Une fois l'accord approuvé par le régulateur anti-concurrence brésilien, Nutrien disposera de 180 unités commerciales et de plus de 3 500 employés en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, au Chili et en Uruguay.