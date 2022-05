Nutrien renforce ses prévisions de bénéfices en raison de la flambée des prix des engrais

(Reuters) - Nutrien Ltd a relevé lundi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année bien au-delà des estimations après avoir affiché un bénéfice multiplié par plus de 10 au premier trimestre, la plus grande société d'engrais au monde profitant fortement de la flambée des prix des nutriments de culture.

Les prix des nutriments essentiels pour les cultures, tels que la potasse et le phosphate, ont grimpé en flèche au cours du trimestre, atteignant des niveaux quasi record, car les sanctions imposées au principal exportateur, la Russie, pour son invasion de l'Ukraine, ont perturbé les approvisionnements qui étaient déjà serrés.

La demande d'engrais a également été forte car la flambée des prix des principales cultures, due à l'inflation, pousse les agriculteurs à augmenter leur production.

"Les marchés mondiaux de l'agriculture et des intrants agricoles sont touchés par un certain nombre de perturbations sans précédent de l'approvisionnement qui ont contribué à la hausse des prix des produits de base et à l'intensification des préoccupations concernant la sécurité alimentaire mondiale", a déclaré Ken Seitz, directeur général par intérim, dans un communiqué.

M. Seitz a également déclaré que Nutrien pourrait potentiellement étendre sa capacité de production d'engrais à faible coût.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges prolongés.

La société a toutefois prévu une réduction des expéditions mondiales de potasse pour l'année, citant les incertitudes d'approvisionnement de la Russie et du Bélarus.

Nutrien prévoit un bénéfice ajusté pour 2022 de 16,20 à 18,70 $ par action, par rapport à sa prévision précédente de 10,20 à 11,80 $ par action. Les analystes s'attendaient à 15,20 $ par action, selon les données de Refinitiv.

Le bénéfice net a atteint 1,39 milliard de dollars, soit 2,49 $ par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 133 millions de dollars, soit 22 cents par action, un an plus tôt.

En excluant les éléments, elle a affiché un bénéfice de 2,70 $ par action, mais a manqué les estimations de 2,75 $.

Plus tôt, son rival Mosaic Co, le plus grand producteur mondial de produits finis à base de phosphate, a affiché un bénéfice trimestriel plus que sept fois supérieur aux estimations.

Mosaic a déclaré que ses expéditions de potasse et de phosphate ont été retardées par la mauvaise performance des chemins de fer, ajoutant que les temps de cycle des chemins de fer ne retrouveraient probablement pas leur niveau normal avant le second semestre 2022.

La société a gagné 2,41 $ par action, hors éléments, alors que les analystes s'attendaient à 2,40 $.