Nutrien va augmenter sa production de potasse au milieu des inquiétudes concernant l'approvisionnement en Europe de l'Est

La potasse est un intrant clé nécessaire à la production d'engrais contenant de l'azote. La Russie et le Belarus sont les deuxième et troisième plus grands producteurs mondiaux de cette matière première après le Canada.

Les prix de la potasse ont grimpé en flèche depuis que des sanctions économiques ont été imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine. Le Bélarus, allié de la Russie, a également fait l'objet de sanctions européennes et américaines qui ont restreint ses exportations de potasse.

Nutrien a déclaré que le volume supplémentaire de potasse devrait être produit au cours du deuxième semestre de l'année.

Entre-temps, le Chemin de fer Canadien Pacifique, qui achemine l'engrais potassique vers les États-Unis, a envoyé un avis de lock-out à ses employés après l'échec des pourparlers avec un syndicat sur les salaires et d'autres questions, un geste qui pourrait perturber l'approvisionnement de la marchandise.

Un lock-out au sein de l'entreprise ferroviaire pourrait avoir de "sérieuses implications" pour le transport de la potasse vers les ports en vue de son expédition aux acheteurs étrangers, avait déclaré plus tôt Natashia Stinka, une porte-parole de Canpotex Ltd, une entreprise appartenant à Nutrien et Mosaic Co.