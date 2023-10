Nuvalent, Inc. est une société biopharmaceutique de stade préclinique qui se concentre sur la création de thérapies ciblées avec précision pour les patients atteints de cancer. La société développe un portefeuille de produits candidats avec des programmes parallèles dans les cancers dus à des altérations génomiques des kinases ROS1 et ALK, ainsi que plusieurs programmes de recherche en phase de découverte. Le pipeline de la Société comprend le NVL-520 et le NVL-655. Le NVL-520 est un inhibiteur sélectif de ROS1 à pénétration cérébrale, conçu pour inhiber les fusions ROS1 qui expriment le domaine kinase ROS1 normal sans aucune mutation résistante aux médicaments et qui reste également actif en présence de mutations conférant une résistance aux inhibiteurs ROS1 approuvés et expérimentaux. NVL-655 est un inhibiteur sélectif de l'ALK pénétrant dans le cerveau, conçu pour inhiber les fusions ALK qui expriment le domaine kinase normal de l'ALK sans aucune mutation résistante au médicament et qui reste également actif en présence de mutations conférant une résistance aux inhibiteurs de l'ALK de première, deuxième et troisième génération.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale