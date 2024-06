Le 30 mai 2024, Karpus Management, Inc. a envoyé une lettre au conseil d'administration du Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund, lui demandant de prendre des mesures décisives pour améliorer la valeur actionnariale et réduire les décotes par rapport à la valeur nette d'inventaire, et soulignant les mesures prises récemment par d'autres sociétés de gestion de fonds. Karpus Management a déclaré qu'il écrivait cette lettre aux conseils d'administration de la société pour exprimer sa déception quant à la performance des fonds et à la décote à long terme de la valeur nette d'inventaire (VNI).

Karpus Management a ajouté qu'alors que de nombreuses autres sociétés de fonds ont pris diverses mesures pour améliorer la valeur actionnariale et réduire les décotes, la Société n'a pas fait grand-chose, si ce n'est d'augmenter légèrement la distribution du fonds. Karpus Management demande instamment à la société de reconsidérer sa stratégie et d'adopter certaines des mesures qui se sont avérées efficaces dans le secteur. Karpus Management a ajouté qu'elle attendait avec impatience des nouvelles de la société et qu'elle verrait bientôt des changements positifs.