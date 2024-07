Nuveen Preferred and Income Term Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un niveau élevé de revenu courant et de rendement total. Le Fonds cherche à fournir un niveau élevé de revenu courant et de rendement total en investissant au moins 80 % de ses actifs gérés dans des titres privilégiés et d'autres titres productifs de revenus, y compris des titres hybrides tels que des titres à capital contingent, en mettant l'accent sur les titres émis par des sociétés financières et des compagnies d'assurance. Au moins 50 % des actifs gérés sont notés "investment grade" au moment de l'achat ou, s'ils ne sont pas notés, sont jugés de qualité comparable par l'équipe de gestion du fonds. Le fonds investit jusqu'à 20 % de ses actifs gérés dans des titres émis par des gouvernements fédéraux, étatiques et locaux et par des agences gouvernementales américaines. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs gérés dans des titres d'émetteurs de pays émergents. Son conseiller en investissement est Nuveen Fund Advisors, LLC.