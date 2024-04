Le Nuveen Tax-Advisaged Dividend Growth Fund (le Fonds) est une société d'investissement enregistrée diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un niveau attractif de distributions fiscalement avantageuses et d'appréciation du capital en investissant dans des titres de capital versant des dividendes, principalement des actions ordinaires de sociétés de moyenne à grande capitalisation qui ont un revenu de dividendes attractif et un potentiel de croissance future des dividendes et d'appréciation du capital. Le fonds investira également dans des actions privilégiées de sociétés à moyenne ou grande capitalisation et dans d'autres titres à revenu fixe et, dans une mesure limitée, vendra des options d'achat sur divers indices boursiers. Son portefeuille d'investissement comprend les secteurs des banques, des assurances, des produits pharmaceutiques, des services de télécommunications, des services professionnels, des logiciels, des biotechnologies et des automobiles. Le gestionnaire des placements du Fonds est Nuveen Fund Advisors, LLC.