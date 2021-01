Les technologies de paiement stimuleront la relance post-COVID de l'industrie du voyage en 2021

Nuvei, chef de file international en matière de solutions de paiement, s’associe à Edgar, Dunn & Company pour diffuser des pratiques exemplaires sur les stratégies de croissance des voyagistes



MONTRÉAL, 19 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui la publication du rapport « Redefining travel payments in the post-COVID-19 era » (redéfinir les paiements relatifs aux voyages après la crise de la COVID-19). Le rapport, composé d’un livre blanc et d’une enquête, est axé sur les stratégies de croissance pouvant être adoptées par les voyagistes après la pandémie, le tout propulsé par les technologies de paiement. Produite en collaboration avec Edgar, Dunn & Company (EDC) et avec la participation de Visa, cette étude approfondie met en lumière des données, des perspectives et des renseignements exploitables pour les entreprises de l’industrie du voyage. Elle détaille notamment les plans de reprise de ce secteur en 2021, l’importance capitale d’établir une stratégie axée en priorité sur le numérique, les modèles de paiement les plus efficaces et novateurs à adopter, et les changements organisationnels qui pourraient favoriser rapidement des occasions de croissance.

La pandémie de COVID-19 et les restrictions liées aux quarantaines et aux voyages s’y rattachant ont eu une forte incidence sur les revenus de l’industrie du voyage tout au long de 2020. Les entreprises du secteur ont donc dû chercher des solutions. Or, la distribution récente de vaccins laisse entrevoir une lumière au bout du tunnel et permet aux voyagistes de mettre en place leurs plans de relance en toute confiance. C’est dans cette optique que Nuvei s’est associée à EDC, une société-conseil indépendante axée sur les stratégies mondiales et spécialisée dans les paiements et les services financiers numériques, afin de produire le rapport « Redefining travel payments in the post-COVID-19 era » (redéfinir les paiements relatifs aux voyages après la crise de la COVID-19).

Ce rapport comprend des perspectives approfondies sur les points sensibles actuels de l’industrie en plus de présenter des solutions d’avenir liées aux paiements et des entrevues avec de grandes compagnies aériennes et les principales agences de voyages en ligne. Il inclut aussi une enquête menée à l’échelle de l’industrie entre septembre et novembre 2020 ainsi qu’une analyse des résultats. De plus, il met en évidence les attentes changeantes des clients qui nécessitent la création de nouvelles stratégies pour stimuler la réussite. Parmi les solutions proposées, citons le fait de tirer parti de technologies de paiement dans une plus grande mesure qu’auparavant et de concevoir de telles technologies pour appuyer les marchands dans leurs activités de reprise.

« Après une année difficile marquée par des restrictions de voyage à l’échelle mondiale, nous avons confiance que les entreprises de l’industrie du voyage rebondiront pour répondre à la demande comprimée du public », affirme Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Les technologies de paiement sont un outil indispensable d’optimisation du revenu. Pour les entreprises de l’industrie du voyage en 2021, il s’agit également d’un moteur de croissance stratégique et de relance, car ces technologies permettent de stimuler les conversions, assurant ainsi que les navigations sur les plateformes se soldent par des réservations. »

« Les entreprises de l’industrie du voyage ont dû s’adapter rapidement aux répercussions négatives de la pandémie et passer en revue leurs outils de paiement internes, leur organisation ainsi que leurs processus, partenaires et solutions », déclare Pascal Burg, directeur d’Edgar Dunn & Company. « Tous les joueurs se préparent désormais pour la reprise, et les technologies de paiement constituent un levier essentiel pour soutenir les priorités des agences de voyages en ligne et des compagnies aériennes pour ce qui est de préserver le flux de trésorerie et de générer des revenus. Pour s’adapter à cette nouvelle ère, les marchands devront appliquer au mieux les pratiques exemplaires de l’industrie et établir une stratégie de paiement claire. Nous espérons que ce livre blanc les aidera à la définir. »

Pour télécharger le rapport complet (en anglais), visitez la page https://try.nuvei.com/twp02.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 450 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

À propos d’Edgar, Dunn & Company

Edgar, Dunn & Company est une société-conseil stratégique indépendante fondée en 1978. Ses deux principes fondamentaux en matière de service à la clientèle consistent à fournir une expertise approfondie et des services financiers numériques non seulement pour améliorer les perspectives de ses clients, mais aussi pour leur donner des conseils exploitables leur permettant d’apporter des changements mesurables et durables au sein de leur organisation.

Personnes-ressources :

Relations avec les investisseurs

NuveiIR@icrinc.com

Relations publiques

Nuvei-PR@icrinc.com