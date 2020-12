Neil Erlick, professionnel chevronné du secteur des paiements et du jeu en ligne, se joint à Nuvei à titre de chef du développement corporatif

MONTRÉAL, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui la nomination de Neil Erlick au sein de l’équipe de direction. M. Erlick occupera le poste de chef du développement corporatif. Dans le cadre de ses fonctions, il axera ses efforts sur les partenariats commerciaux et le développement stratégique des affaires dans des secteurs verticaux clés. De plus, il se concentrera sur l’amélioration de la croissance globale de l’entreprise dans le marché réglementé en plein essor des paris en ligne aux États-Unis. Il entrera en fonction le 5 janvier 2021 et relèvera de Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei.



M. Erlick a occupé divers rôles au sein de la haute direction du Groupe Paysafe pendant près de vingt ans. Ses plus récentes fonctions étaient à titre de vice-président exécutif du développement des affaires. Son apport aux entreprises de jeu en ligne a contribué à la croissance de l’entreprise, qui est passée de start-up à une société évaluée à plusieurs milliards de dollars. En plus de nouer des partenariats avec des équipes et ligues sportives professionnelles, il a négocié des ententes transformationnelles au sein de secteurs verticaux numériques à croissance élevée.

Ayant travaillé en étroite collaboration avec les marques de cartes et les parties prenantes du secteur des paiements, M. Erlick a contribué au renforcement de la collaboration, de la sensibilisation et de l’innovation dans ce secteur par rapport aux paris sportifs aux États-Unis. Il s’agit d’un domaine qui connaît une croissance rapide à la suite de la décision de la Cour suprême, il y a plus de deux ans, visant à mettre un frein à l’interdiction du gouvernement fédéral en la matière. En 2015, M. Erlick a siégé au conseil d’administration de Fantasy Sports Trade Association (FSTA) et a été nommé au sein de la « class of 40 Under 40 » de l’édition 2017 du magazine Global Gaming Business.

« Je suis emballé d’accueillir Neil au sein de Nuvei. En tant que professionnel talentueux et passionné du secteur des paiements numériques, il mettra son expertise et ses connaissances poussées au service de nombreux secteurs verticaux, notamment le jeu en ligne, les paris réglementés et les paris sportifs », a déclaré M. Fayer. « Fort de ses 20 ans d’expérience au sein de marchés complexes, Neil saura apporter sa précieuse contribution à notre équipe de direction en pleine évolution. »

« Nuvei a accompli un travail exceptionnel pour développer une plateforme mondiale de bout en bout permettant de relever les nombreux défis en matière de paiement auxquels font face les entreprises numériques », a dit M. Erlick. « J’ai très hâte de me joindre à l’équipe de Nuvei afin de stimuler son nombre croissant d’initiatives commerciales stratégiques. Je compte également tirer parti de l’ensemble de sa plateforme innovante pour soutenir davantage les plans de croissance à long terme de l’entreprise. »

