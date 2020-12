Nuvei dépose un prospectus préalable de base simplifié provisoire

MONTRÉAL, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U) a annoncé aujourd’hui le dépôt d’un prospectus préalable de base simplifié provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada.



Le prospectus préalable de base, lorsqu’il sera dans sa forme définitive, permettra à Nuvei et à certains de ses porteurs de titres d’offrir au Canada, par voie de prospectus, jusqu’à 850 000 000 $ US d’actions à droit de vote subordonné, d’actions privilégiées, de titres d’emprunt, de bons de souscription, de reçus de souscription et d’unités, ou toute combinaison de ceux-ci, au cours de la période de validité de 25 mois du prospectus préalable de base. Les modalités particulières de tout éventuel placement aux termes du prospectus préalable de base seront établies dans un supplément de prospectus qui sera déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières compétentes dans le cadre d’un tel placement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.

Un exemplaire du prospectus préalable de base simplifié provisoire peut être consulté sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive qui offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde prend en charge 450 modes de paiement locaux et alternatifs et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés concernant nos objectifs et les stratégies mises en œuvre pour les atteindre. L’information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux divulgués ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus avec supplément - RFPV de Nuvei daté du 16 septembre 2020. L’information prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction juge être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information étant donné que les résultats réels peuvent être différents de ce qui est énoncé dans l’information prospective. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie en date du présent communiqué de presse, et la Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

NuveiIR@icrinc.com

Relations publiques

Nuvei-PR@icrinc.com