Nuvei finalise l'acquisition de Base Commerce, élargissant ainsi son offre de produits et son réseau de distribution

MONTRÉAL, 04 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la quasi-totalité de l’actif de Base Commerce, LLC (« Base »), un chef de file dans le secteur des solutions de paiement intégrées.



Cette acquisition permet à Nuvei d’élargir son offre de produits grâce à une plateforme exclusive de traitement des paiements ACH, de diversifier son portefeuille d’acquisition, d’améliorer sa couverture en matière de banques commanditaires et d’étendre son réseau de distribution.

