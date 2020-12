Nuvei s'associe à K1CK, leader des sports électroniques, pour stimuler les paiements dans ce secteur

MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou l’« entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères à l’échelle mondiale, annonce qu’il a conclu une entente avec ESE Entertainment (TSXV : ESE) pour être le commanditaire principal de l’équipe K1CK, chef de file des sports électroniques, pour toutes les compétitions de la saison 2021, qu’il s’agisse de League of Legends, de la FIFA, d’Apex Legends, et plus encore. Conformément à l’entente, Nuvei a accepté de commanditer l’équipe de sports électroniques K1CK d’ESE pour la saison 2021 à venir, y compris le logo sur les maillots, des inclusions à nos actifs numériques et le soutien connexe, en plus de fournir l’intégration de sa technologie en matière de traitement des paiements à l’ensemble des canaux de commerce et de sports électroniques d’ESE.



L’entente combine le leadership de Nuvei sur le marché et ses pratiques exemplaires éprouvées en matière de solutions de paiement pour les jeux et les sports électroniques, notamment la prise en charge de plus de 450 différentes méthodes de paiement et de 150 devises dans plus de 200 marchés mondiaux, avec K1CK, la filiale en propriété exclusive d’ESE Entertainment, qui a fait preuve d’excellence pendant 20 ans au chapitre des sports électroniques.

Nuvei poursuit son expansion sur le marché en pleine croissance des sports électroniques grâce à sa commandite de K1CK dans le but d’offrir des solutions de paiement pour les équipes, les commanditaires, les marchands et les diffuseurs. Selon le rapport « Global eSports Market Report » récemment mis à jour, l’entreprise d’analyse du marché des jeux vidéo, NewZoo, prévoit que le secteur surpassera le seuil de un milliard de dollars pour la première fois en 2021.

« Alors que le secteur des sports électroniques continue de croître, nous sommes emballés de commanditer une équipe emblématique, comme K1CK, afin d’offrir la meilleure expérience de paiement aux amateurs, aux marchands, aux équipes et aux diffuseurs, en plus de continuer à favoriser le soutien du secteur », indique Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « En plus de notre vaste expérience dans les secteurs des jeux en ligne et des paris sportifs réglementés à l’échelle mondiale, nous sommes enchantés de nous associer à K1CK, compte tenu de ses antécédents semblables en matière d’excellence. »

« Nous avons hâte de collaborer avec un chef de file en matière de paiement comme Nuvei, étant donné sa portée et sa taille, ainsi que son influence grandissante au sein des marchés des sports électroniques à l’échelle mondiale. Nous croyons mutuellement que les paiements dans l’arène des sports électroniques constituent une occasion incroyable », affirme Konrad Wasiela, chef de la direction d’ESE. « Nuvei nous permet d’accéder à une plateforme de transaction de classe mondiale, un élément essentiel pour rentabiliser davantage nos actifs de sports électroniques et de jeu à l’échelle mondiale. Nous sommes également impatients de présenter le logo de Nuvei sur les maillots, l’habillement et certains actifs numériques de notre équipe professionnelle de sports électroniques au cours de la prochaine année. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX: NVEI and NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde, et prend en charge plus de 450 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

À propos d’ESE Entertainment Inc.

ESE Entertainment est une société de divertissement et de technologie établie en Europe qui se concentre sur les jeux, notamment les sports électroniques. ESE est constituée de multiples actifs et entreprises de classe mondiale dans les secteurs des jeux et des sports électroniques. Ses capacités comprennent, sans toutefois s’y limiter, des infrastructures physiques, des technologies de diffusion personnalisée, une structure de distribution à l’échelle mondiale de contenu lié aux jeux et aux sports électroniques, de la publicité, du soutien aux commandites et une concession de sports électroniques en croissance. ESE se concentre à créer des ponts entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant l’entente de commandite de l’entreprise avec ESE Entertainment Inc. L’information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux divulgués ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment ceux décrits sous la section « Facteurs de risque » du prospectus avec supplément RFPV de Nuvei daté du 16 septembre 2020. L’information prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction juge être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information étant donné que les résultats réels peuvent être différents de ce qui est énoncé dans l’information prospective. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie en date du présent communiqué de presse, et la Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Personne-ressource à Nuvei :

Relations publiques

Nuvei-PR@icrinc.com

Personne-ressource à ESE :

Daniel Mogil

778 238-4988

investors@ese.gg

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/027b21fb-cf0d-454c-b1c9-acf45317f4d4