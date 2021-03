Nuvei ajoute des solutions de paiement pour près de 40 cryptomonnaies

MONTRÉAL et LONDRES, 29 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui la prise en charge des encaissements et paiements pour près de 40 des cryptomonnaies les plus importantes au monde, comme Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, NEO, Ripple et bien d’autres. Les marchands œuvrant dans le secteur du commerce électronique peuvent désormais se joindre à la révolution des cryptomonnaies et offrir des modes de paiement novateurs à plus de clients partout dans le monde, y compris dans les pays qui s’avéraient autrefois difficiles à atteindre.



L’adoption généralisée des cryptomonnaies ne cesse d’augmenter. À l’heure actuelle, la capitalisation du marché mondial est estimée à environ 1,6 billion de dollars, selon CoinMarketCap. Or, puisque le nombre de détenteurs de cryptomonnaies grimpe de façon constante, les marchands peuvent accroître leur part de marché globale en ajoutant cette solution à leur éventail de modes de paiement alternatifs.

Faire des achats en ligne, sur n’importe quel site et dans n’importe quel pays, est désormais simple comme tout. Ainsi, les habitudes d’achat des consommateurs se mondialisent de plus en plus. La prise en charge des cryptomonnaies représente donc une possibilité de marché non négligeable pour les marchands, car ils peuvent attirer davantage d’acheteurs dans le monde entier. En outre, les paiements en cryptomonnaie deviennent de plus en plus importants pour les industries qui proposent des biens et des services à prix élevé et à haut volume.

« Nous sommes ravis de fournir à nos clients de petite et grande envergure une autre solution novatrice qui leur permet de profiter d’expériences de paiement harmonieuses et de plus d’occasions de prendre part au marché mondial », a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Chez Nuvei, nous nous efforçons continuellement d’offrir les modes de paiement les plus pertinents à nos clients et à leurs clients. Notre prise en charge des cryptomonnaies permet un traitement pratique, sécurisé et instantané des transactions par l’entremise d’une intégration unique. »

Exerçant ses activités dans plus de 200 marchés mondiaux, Nuvei offre l’accès aux cryptomonnaies les plus populaires, en plus de prendre en charge près de 150 devises locales et plus de 455 modes de paiement alternatifs. Les marchands peuvent désormais faire des affaires au-delà des frontières, sans se limiter aux monnaies courantes. Ils auront donc une plus grande portée auprès des consommateurs du monde entier et l’agilité nécessaire pour répondre aux nouvelles préférences de paiement. Ils bénéficient également de la sécurité accrue, de la confidentialité et de l’intégrité des transactions inhérentes aux cryptomonnaies.

Avec l’ajout des cryptomonnaies à sa plateforme, Nuvei est aussi en mesure de faciliter les transactions pour les jetons non fongibles (NFT), qui deviennent de plus en plus répandus mondialement. Il s’agit de fichiers numériques uniques et vérifiables qui représentent des éléments tangibles et intangibles, fondés sur la technologie des chaînes de blocs. Les NFT comprennent des œuvres d’art numériques, des vidéos, des objets de collection et d’autres actifs uniques pour les amateurs d’art en cryptomonnaie et les investisseurs. Déjà cette année, les ventes totales de NFT ont dépassé les 174 millions de dollars, selon NonFungible.com, qui surveille le marché des articles de collection en cryptomonnaies.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

