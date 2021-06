Nuvei annonce un placement secondaire par voie de prise ferme de 500 M$ US

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES



MONTRÉAL, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui que les fonds gérés par Novacap Management Inc. (collectivement, « Novacap »), Whiskey Papa Fox Inc. (ou un membre de son groupe) (« WPF »), une société de portefeuille contrôlée par Philip Fayer, notre président du conseil et chef de la direction, CDP Investissements Inc., une filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ »), Keith Birdsong, notre directeur de la technologie, Mark Pyke, notre président, Amérique du Nord, et Yuval Ziv, notre directeur général, Paiements numériques (collectivement, les « Actionnaires vendeurs »), et la Société ont conclu une entente avec Goldman Sachs Canada Inc., Crédit Suisse, Banque Scotia et Financière Banque Nationale Inc. en vue de réaliser un placement secondaire par voie de prise ferme (le « Placement »). Aux termes de l’entente, les preneurs fermes ont convenu d’acheter 7 165 377 actions à droit de vote subordonné de la Société au prix d’achat de 69,78 $ US par action à droit de vote subordonné pour un produit brut total revenant aux Actionnaires vendeurs d’environ 500 M$ US.

Les Actionnaires vendeurs (autres que Keith Birdsong, Mark Pyke et Yuval Ziv) ont accordé aux preneurs fermes une option, qui peut être levée en totalité ou en partie, en tout temps dans les 30 jours suivant la clôture du Placement, leur permettant d’acheter, au prix d’offre, un nombre d’actions supplémentaires pouvant atteindre 15 % du Placement, afin de couvrir les surallocations, le cas échéant.

Dans le cadre du Placement, la Société déposera le 2 juin 2021 un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour daté du 20 mai 2021 auprès des autorités en valeurs mobilières dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Le Placement sera également offert à des personnes dont il est raisonnable de croire qu’elles sont des acheteurs institutionnels admissibles (au sens de Qualified Institutional Buyers) aux États-Unis en vertu de la dispense d’inscription prévue par la Rule 144A prise en application de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et des dispenses d’inscription correspondantes prévues par les lois sur les valeurs mobilières des États américains.

Novacap détient actuellement 33 231 979 actions à droit de vote multiple, représentant environ 24,0 % des actions émises et en circulation et environ 37,6 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions. Après la clôture du Placement, Novacap détiendra 30 555 132 actions à droit de vote multiple, représentant environ 22,0 % des actions émises et en circulation et environ 37,1 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions.

WPF détient actuellement 30 297 828 actions à droit de vote multiple, représentant environ 21,9 % des actions émises et en circulation et environ 34,3 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions. Après la clôture du Placement, WPF détiendra 27 857 328 actions à droit de vote multiple, représentant environ 20,0 % des actions émises et en circulation et environ 33,8 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions.

La CDPQ détient actuellement 19 198 613 actions à droit de vote multiple, représentant environ 13,8 % des actions émises et en circulation et environ 21,7 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions. Après la clôture du Placement, la CDPQ détiendra 17 652 159 actions à droit de vote multiple, représentant environ 12,7 % des actions émises et en circulation et environ 21,4 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions.

Keith Birdsong détient actuellement 409 695 actions à droit de vote subordonné, représentant environ 0,3 % des actions émises et en circulation et environ 0,5 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions.

Mark Pyke détient actuellement 260 688 actions à droit de vote subordonné, représentant environ 0,3 % des actions émises et en circulation et environ 0,4 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions.

Yuval Ziv détient actuellement 36 531 actions à droit de vote subordonné, représentant environ 0,1 % des actions émises et en circulation et environ 0,1 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions.

Le produit net du Placement sera versé directement aux Actionnaires vendeurs. La Société ne recevra aucun produit tiré du Placement.

La clôture du Placement devrait avoir lieu le 7 juin 2021 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Après la clôture du Placement, le nombre total d’actions émises et en circulation de la Société correspondra à 139 077 257, dont 63 012 638 seront des actions à droit de vote subordonné et 76 064 619 seront des actions à droit de vote multiple.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Les actions à droit de vote subordonné n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la Loi de 1933 ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États américains et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d’être inscrites en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains, ou à moins d’avoir obtenu une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des solutions de paiements et de virements fluides, afin de connecter les marchands avec leurs clients dans 200 marchés dans le monde, ainsi que des services de traitement de paiements locaux dans 44 marchés. Au moyen d’une prise en charge de plus de 470 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du monde entier un marché local. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant le Placement proposé, les participants au Placement, ses modalités et sa clôture. Les informations prospectives comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans les informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, ceux qui sont présentés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour de Nuvei daté du 20 mai 2021, dans notre plus récent rapport de gestion de la Société, dans notre notice annuelle datée du 7 mai 2021 et, lorsqu’il sera disponible, dans notre supplément de prospectus, qui sont ou seront tous disponibles sous notre profil sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les informations prospectives reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont dispose actuellement la direction. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, les informations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date du présent communiqué de presse, et la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.

