Nuvei obtient l'autorisation de traiter les paiements de paris sportifs au Tennessee 21/01/2021 | 15:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MONTREAL et NASHVILLE, Tenn., 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (TSX : NVEI et NVEI.U), partenaire technologique de paiement des marques prospères à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive a reçu l’approbation d’offrir ses services au secteur des paris sportifs au Tennessee. Le comité chargé des paris sportifs de la Tennessee Education Lottery Corporation a approuvé l’inscription de Nuvei à titre de fournisseur. En vertu de cette approbation, l’entreprise peut fournir sa technologie de paiement innovante à tous les opérateurs de paris sportifs licenciés et réglementés dans tout l'État. Le Tennessee a légalisé les paris sportifs en 2019. Ceux-ci ont pu commencer le 1er novembre 2020, après que les autorités ont commencé à accorder des licences à des sites de partis sportifs ayant fait une demande en ce sens. Dans cet État, les clients âgés de 21 ans ou plus peuvent d’ores et déjà parier sur les sports en toute légalité. Précédemment, Nuvei a reçu l'approbation pour fournir ses services au secteur des paris sportifs au Colorado, en Indiana et en Virginie-Occidentale. À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 450 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com. Personnes-ressources :

Relations avec les investisseurs

NuveiIR@icrinc.com Relations publiques

Nuvei-PR@icrinc.com



© GlobeNewswire 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NUVEI CORPORATION 15:03 Nuvei obtient l'autorisation de traiter les paiements de paris sportifs au Te.. GL