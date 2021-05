Nuvei obtient l'autorisation de traiter les paiements de paris sportifs et de paris en ligne au Michigan

MONTRÉAL et DÉTROIT, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive a reçu l’autorisation du Gaming Control Board du Michican pour offrir ses services aux entreprises de paris sportifs et de jeu en ligne réglementés et titulaires d’un permis de l’État.



Le Michigan a légalisé les paris sportifs en ligne en janvier 2021. Fortes de la popularité croissante des paris sportifs et des jeux en ligne favorisée par l’émergence de plusieurs marques du secteur et d’un marché considérable dans l’État, les entreprises et les plateformes de jeux en ligne sont bien positionnées pour tirer parti des technologies de paiement innovantes de Nuvei et de ses décennies d’expertise du secteur pour stimuler leur croissance.

À l’heure actuelle, Nuvei a l’autorisation de fournir ses services aux entreprises de paris sportifs en ligne réglementées et titulaires de permis dans 10 États.

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive connecte les marchands de plus de 200 marchés dans le monde, offre l’acquisition locale dans 44 marchés, et prend en charge plus de 470 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

