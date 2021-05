Une étude de Nuvei fait la lumière sur le fort potentiel des stratégies de paiement optimisées pour les places de marché

MONTRÉAL, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude menée par Edgar, Dunn & Company, cabinet-conseil spécialisé dans le secteur des paiements et des services financiers numériques, et commandée par Nuvei Corporation (TSX : NVEI et NVEI.U), souligne l’importance pour les places de marché d’adopter une stratégie évolutive en matière de paiement qui leur permet de saisir pleinement les occasions de croissance. Le rapport, intitulé The Evolving Needs of Today’s Marketplace. Leveraging payment technology as a growth catalyst (« Les besoins changeants des places de marché d’aujourd’hui : mettre à profit les technologies de paiement pour maximiser la croissance »), aborde aussi les pratiques exemplaires qui permettent aux places de marché d’optimiser leurs processus de paiement et d’améliorer leur rentabilité.



Un rapport de Nuvei paru en 2017 avançait qu’en 2020, environ 40 % du marché de la vente au détail en ligne serait dominé par les places de marché. En réalité, une étude récente menée par Digital Commerce 360 montre que c’est plutôt 62 % des ventes totales faites par le Web en 2020 qui ont lieu par le biais de places de marché. Celles-ci, dynamisées par les nouvelles habitudes de consommation attribuables aux mesures de confinement, ont connu une croissance de 81 % en 2020, selon l’indice Enterprise Marketplace Index du fournisseur de plateformes de places de marché Mirakl. Visant à profiter de cette croissance accélérée et inattendue, de nombreuses places de marché cherchent maintenant à bâtir un écosystème tout entier offrant un vaste choix de produits, dans l’optique d’attirer les clients puis de les fidéliser.

« Les places de marché doivent composer avec des complexités de toutes sortes, et elles doivent constamment adapter leur modèle d’affaires selon l’évolution des exigences des acheteurs, des vendeurs et des diverses parties prenantes externes », avance Greg Toussaint, directeur chez Edgar, Dunn & Company. « Vu la place centrale qu’elles occupent dans cet écosystème complexe, les places de marché doivent offrir de nouvelles fonctionnalités et solutions en matière de paiement qui sauront répondre aux besoins de leur clientèle, tant locale qu’internationale. »

« Les ventes en ligne se multiplient grâce à l’évolution rapide des habitudes de consommation, conjuguée à l’accessibilité et à la facilité accrues des méthodes de paiement numériques : autant de facteurs qui ont créé des débouchés sans pareils pour les places de marché », se réjouit Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Les places de marché peuvent soutenir leur expansion en adoptant certaines pratiques exemplaires clés en matière de paiement et ainsi être en mesure de répondre à la demande en augmentation constante tant du côté des vendeurs que de leurs clients ».

Le rapport présente certains des principaux défis en matière de paiement auxquels doivent faire face les écosystèmes des places de marché. Ces défis comprennent notamment :

L’accueil des nouveaux acheteurs et vendeurs : Un processus souvent très manuel et laborieux qui doit être conforme en tout point à la réglementation applicable. Ce processus peut causer des soucis, surtout lors de l’accueil des vendeurs non locaux.

Un processus souvent très manuel et laborieux qui doit être conforme en tout point à la réglementation applicable. Ce processus peut causer des soucis, surtout lors de l’accueil des vendeurs non locaux. Les fournisseurs des paiements entrants et sortants : Si les paiements entrants et sortants ne sont pas traités par le même fournisseur, la gestion des transactions peut se révéler complexe sur le plan de la fiscalité, de la déclaration et du rapprochement. De même, la gestion des devises, la fréquence des paiements ainsi que les retards et les coûts associés aux paiements peuvent nuire aux niveaux d’engagement et de fidélisation.

Si les paiements entrants et sortants ne sont pas traités par le même fournisseur, la gestion des transactions peut se révéler complexe sur le plan de la fiscalité, de la déclaration et du rapprochement. De même, la gestion des devises, la fréquence des paiements ainsi que les retards et les coûts associés aux paiements peuvent nuire aux niveaux d’engagement et de fidélisation. L’acceptation des paiements : Les places de marché se doivent d’offrir une expérience de paiement fluide et sécuritaire, notamment par le biais de modes de paiement locaux et nouveaux, qui permettent d’améliorer de façon importante les taux de conversion.

Les places de marché se doivent d’offrir une expérience de paiement fluide et sécuritaire, notamment par le biais de modes de paiement locaux et nouveaux, qui permettent d’améliorer de façon importante les taux de conversion. Les restrictions réglementaires : En Europe, les places de marché font face à des exigences réglementaires de plus en plus strictes, notamment en raison de la directive PSD 2 (qui réglemente la manipulation des fonds entre vendeurs et acheteurs), de la révision de la réglementation européenne concernant les paiements de la TVA sur les achats faits sur les places de marché, et de l’instauration de l’Authentification forte du client (Strong Customer Authentication, ou SCA). En Amérique du Nord, les places de marché sont responsables en cas de fraude commise par un vendeur, et il leur incombe de vérifier les renseignements au sujet des vendeurs.

En Europe, les places de marché font face à des exigences réglementaires de plus en plus strictes, notamment en raison de la directive PSD 2 (qui réglemente la manipulation des fonds entre vendeurs et acheteurs), de la révision de la réglementation européenne concernant les paiements de la TVA sur les achats faits sur les places de marché, et de l’instauration de l’Authentification forte du client (Strong Customer Authentication, ou SCA). En Amérique du Nord, les places de marché sont responsables en cas de fraude commise par un vendeur, et il leur incombe de vérifier les renseignements au sujet des vendeurs. Rapprochement financier : Les paniers mixtes (une commande qui concerne plusieurs vendeurs) peuvent entraîner des complications sur le plan du rapprochement au moment de la livraison. De même, les paiements divisés peuvent être synonymes de coûts élevés, selon le modèle de paiement utilisé pour le règlement entre plusieurs vendeurs plutôt que pour la transaction en entier.

Les paniers mixtes (une commande qui concerne plusieurs vendeurs) peuvent entraîner des complications sur le plan du rapprochement au moment de la livraison. De même, les paiements divisés peuvent être synonymes de coûts élevés, selon le modèle de paiement utilisé pour le règlement entre plusieurs vendeurs plutôt que pour la transaction en entier. Fraude : Avec l’augmentation fulgurante du volume de paiements en ligne, les places de marché sont de plus en plus ciblées par les fraudeurs. Les activités menées par ceux-ci comprennent la fraude liée au statut de vendeur et aux fausses identités, le blanchiment d’argent et le vol de carte de crédit.

Pour outiller les places de marché à surmonter ces défis, le rapport énumère sept pratiques exemplaires au sujet des paiements et la façon dont elles doivent être mises en œuvre. Ces recommandations prennent appui sur des entretiens avec des exploitants de places de marché ainsi qu’avec des fournisseurs de solutions antifraude et en matière de plateformes et de paiements. Le rapport recommande aux places de marché d’évaluer l’état actuel de leurs pratiques en matière de paiement par un diagnostic exhaustif. Ainsi, ils peuvent concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre d’initiatives de paiement qui correspondent à leurs priorités commerciales, et de créer une feuille de route en appui à cette stratégie.

« La crise de la COVID-19 a causé l’ascension explosive des ventes du commerce électronique et une évolution des comportements chez les consommateurs, tant de facteurs qui créent des occasions fort attrayantes pour les places de marché » affirme Yuval Ziv, directeur général, paiements numériques chez Nuvei. « Pour garder leur place dans l’environnement concurrentiel que nous connaissons, il sera plus important que jamais pour elles d’offrir aux clients une expérience de paiement sans tracas. »

Le rapport The Evolving Needs of Today’s Marketplace. Leveraging payment technology as a growth catalyst a été rédigé après une série d’entretiens avec des experts de l’industrie et des exploitants de places de marché. Le livre blanc peut être téléchargé (en anglais seulement) à l’adresse http://try.nuvei.com/mwp01.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive connecte les marchands de plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 44 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 70 cryptomonnaies. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

À propos d’Edgar, Dunn & Company

Edgar, Dunn & Company est un cabinet-conseil stratégique international indépendant spécialisé dans le secteur des paiements et des services financiers numériques. Deux principes fondamentaux de service au client ont animé la création du cabinet : fournir une expertise pointue qui enrichit les perspectives de clients et leur offrir des conseils pratiques pour implanter des changements concrets et durables au sein de leur organisation. Depuis sa création en 1978 aux États-Unis, Edgar, Dunn & Company a pris de l’expansion pour mieux répondre aux clients de sa clientèle de plus en plus diversifiée géographiquement. Le cabinet sert aujourd’hui des clients provenant de 45 pays et de 6 continents depuis ses bureaux de San Francisco, de Londres, de Paris, de Francfort, de Dubaï et de Sydney.

Pour en savoir plus, visitez le site https://edgardunn.com/.

