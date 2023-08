Nuvei Corp est une société canadienne qui fournit des solutions technologiques de paiement électronique aux commerçants et aux partenaires en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Les solutions de la société comprennent le traitement de bout en bout, y compris l'autorisation et le règlement multidevises, une passerelle mondiale pour l'acquéreur et le processeur, une solution de caisse, une technologie d'acheminement intelligente, des outils de gestion des risques et des rétrofacturations et de prévention des fraudes, ainsi qu'une plateforme flexible d'inscription, de souscription et d'embarquement des commerçants. Elle permet également les paiements en ligne, les paiements mobiles, les paiements en magasin, les paiements omnicanaux et les paiements en crypto-monnaies. La passerelle de la société est un système basé sur le cloud qui sert de point de connexion mondial unique pour le commerce mobile, le commerce électronique (eCommerce) et d'autres transactions sans carte.