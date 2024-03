Nuvei Corporation est une entreprise de fintech. La société fournit des solutions technologiques de paiement électronique aux commerçants et aux partenaires en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Ses solutions couvrent l'ensemble de la pile de paiements et comprennent un moteur de paiement intégré avec des capacités de traitement mondiales et une suite d'outils de veille stratégique axés sur les données et des services de gestion des risques. La plateforme de la société offre des capacités de paiement et de retrait, reliant les commerçants à leurs clients sur plus de 200 marchés dans le monde. Elle prend en charge plus de 634 méthodes de paiement alternatives et plus de 150 devises. Elle permet également les paiements en ligne, les paiements mobiles et les paiements en magasin. Sa plateforme permet aux clients d'accepter des paiements dans le monde entier, indépendamment de la localisation de leurs clients, de leur appareil ou de leur méthode de paiement préférée. Sa technologie comprend des outils de passerelle, de gestion des devises, de paiement global, d'émission de cartes, d'open banking, de reporting de données et de réconciliation.