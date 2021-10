Nuvei : Holland Casino choisit Nuvei pour soutenir le lancement de ses activités de jeu en ligne aux Pays-Bas

MONTRÉAL et AMSTERDAM, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui que Holland Casino a retenu ses services pour le lancement du premier casino numérique des Pays-Bas. L’entreprise fournira des solutions sur mesure pour l’acquisition de joueurs, les processus de vérification et le paiement, le tout grâce à une intégration unique. Le casino est la propriété de l’État néerlandais, et Nuvei a été choisie en raison de sa grande expérience internationale auprès d’exploitants de jeu en ligne, de sa feuille de route en matière de soutien aux entreprises dans des marchés complexes hors de l’Union européenne, et de son expérience inégalée en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent.



Holland Casino exploite 14 établissements à travers les Pays-Bas, et c’est la mise en œuvre de la loi sur les jeux d’argent à distance, le 1er avril 2021, qui a rendu possible le lancement de sa plateforme en ligne. Les analystes prédisent aux jeux d’argent en ligne une croissance fulgurante aux Pays-Bas, et un rapport du site Online Casino Ground estime que le pays pourrait bientôt représenter « l’un des plus importants marchés d’Europe » dans ce secteur. Ces analyses sont étayées par un rapport récent de l’autorité néerlandaise des jeux, qui avance que le marché du jeu dans ce pays pourrait, en 2024, rapporter un revenu brut d’environ 800 millions d’euros.

Holland Casino proposera à ses joueurs des paris sportifs, un casino en ligne, un casino en direct, du poker et, prochainement, du bingo. Ce sont les solutions sur mesure de Nuvei pour la vérification des joueurs et ses algorithmes et ses mécanismes d’authentification qui permettront à Holland Casino d’offrir ces expériences sans tracas et en conformité totale avec la réglementation sévère en vigueur dans la région. Avec Caisse, Nuvei fournira aussi une expérience de paiement efficace, dont des options de dépôt et de retrait rapide dans le respect total des lois néerlandaises strictes en matière de blanchiment d’argent et des exigences révisées de l’Union européenne en matière d’authentification forte du client dans le cadre de la directive sur les services de paiement (DSP 2). Nuvei est un partenaire d’acquisition iDEAL, c’est-à-dire membre d’un système de paiement de choix pour le commerce électronique aux Pays-Bas, et il s’agit là d’un des nombreux modes de paiement qui seront offerts aux joueurs de Holland Casino, pour que chacun puisse payer de la façon de son choix.

« Nuvei était le partenaire tout désigné pour nous », affirme Jeroen Verkroost, directeur de la transformation numérique chez Holland Casino. « L’équipe présente une feuille de route sans pareille en matière de soutien aux entreprises évoluant dans de nouveaux marchés à réglementation complexe. L’expérience de Nuvei dans le secteur du jeu en ligne était tout particulièrement importante pour nous, puisque l’entreprise dispose d’une compréhension approfondie de la lutte contre la fraude et des capacités techniques remarquables pour faire échec au blanchiment d’argent. Nous avons été impressionnés par l’intégration unique que permet son système et la vitesse à laquelle nous avons eu accès aux fonctionnalités requises ».

« L’équipe et moi sommes très heureux de contribuer à l’ouverture du premier casino avec une présence en ligne aux Pays-Bas », a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction. « Ce partenariat représente notre première incursion sur le marché du jeu en ligne dans ce pays, et nous sommes honorés d’y procéder en accompagnant une marque prestigieuse. Aux Pays-Bas, la réglementation est à la fois complexe et exigeante, et notre équipe dispose de l’expertise, du savoir-faire technique et de l’expérience nécessaires pour surmonter toutes les difficultés sans que l’expérience utilisateur s’en ressente ».

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de plus de 500 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Holland Casino offre à ses invités une expérience exceptionnelle au moyen d’options sécuritaires et responsables de jeux d’argent. Elle propose une combinaison unique et attirante de jeux de haute qualité, de divertissement et d’hébergement. Quelque six millions d’invités visitent chaque année ses quatorze casinos, répartis dans toutes les régions des Pays-Bas. Créée il y a près de 45 ans, Holland Casino a comme mission de répondre à un impératif social en faisant des jeux d’argent légaux un choix intéressant et fiable par rapport aux activités illicites. Ce rôle social imprègne l’ensemble de nos initiatives et de notre identité; c’est pourquoi l’équipe de Holland Casino se targue d’être engagée, fiable, sympathique et pleine de surprises.

