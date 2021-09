Nuvei acquiert Paymentez et poursuit son expansion dans le marché de l'Amérique latine

MONTRÉAL, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Paymentez LLC (« Paymentez »), un fournisseur de solutions de paiement de premier plan en Amérique latine.



Fondée en 2011, Paymentez propose un large éventail de solutions de paiement aux marchands et aux institutions financières, notamment des passerelles de paiement, des services en marque blanche, des services d’acquisition de cartes, ainsi que des cartes prépayées. Paymentez soutient des marchés verticaux à forte croissance dans le secteur du commerce électronique, notamment les jeux en ligne, les plateformes de livraison, la mobilité, le transport, les sports, ainsi que d’autres segments dans toute l’Amérique latine.

Paymentez offre une connectivité directe dans onze pays, propose des services d’acquisition locale dans neuf pays (Mexique, Équateur, Venezuela, Colombie, Brésil, Pérou, Argentine, Uruguay et Chili) et prend en charge plus de 80 modes de paiement locaux et alternatifs, y compris les virements bancaires, les portefeuilles électroniques, les réseaux de paiement instantané et les principaux réseaux de paiement, fournissant une plateforme de paiement locale complète à plus de 4 000 marchands de la région.

Parmi ses clients figure Rappi, l’une des entreprises de technologie grand public à la croissance la plus rapide de la région, spécialisée dans les services de livraison en ligne, DirecTV, un fournisseur américain de services de radiodiffusion par satellites, et General Motors, la multinationale du secteur automobile. Paymentez propose également sa plateforme en tant que service aux acquéreurs et aux banques, comme Redeban, Davivienda et plusieurs autres, afin de les aider à servir leurs clients qui recherchent une plateforme pour le traitement des paiements en ligne, à simplifier leurs activités et à améliorer leur compétitivité.

Possédant des bureaux à São Paulo, à Buenos Aires, à Bogotá, à Guayaquil et à Mexico, Paymentez compte actuellement 46 employés et connaît une croissance rapide. Dans le cadre de l’acquisition, Juan F. Franco, chef de la direction et cofondateur de Paymentez, rejoint Nuvei en tant que directeur général pour l’Amérique latine. Il sera chargé de diriger l’expansion commerciale et opérationnelle de la société dans la région.

« L’acquisition de Paymentez nous permettra d’accroître notre marché potentiel total en étendant et en renforçant notre présence en Amérique latine de façon importante. Elle améliorera nos capacités de traitement dans cette région, ce qui nous permettra de prendre en charge encore plus de modes de paiement locaux », a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Le commerce en ligne se développe à un rythme sans précédent en Amérique latine, ce qui en fait l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. Avec cette acquisition, nous nous dotons de la technologie et de l’expertise qui nous permettront d’être en bonne position pour servir de nouveaux clients dans ce marché, pour élargir nos capacités et pour approfondir les relations avec nos clients mondiaux existants. »

« Ce nouveau chapitre pour Paymentez me comble d’enthousiasme. Combinés à la technologie, à la croissance explosive et au leadership de Nuvei, nos atouts en Amérique latine, à savoir notre présence, notre expérience, notre connectivité et notre connaissance de ce marché, donneront lieu à une solution de paiement de premier plan pour la région. Nos clients auront accès à une plateforme de calibre mondial, tout en profitant de la meilleure connectivité et du meilleur soutien offerts dans la région. « L’avenir est très prometteur », a déclaré Juan F. Franco, nouvellement nommé directeur général de Nuvei pour l’Amérique latine.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 204 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 480 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 monnaies et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca/.

Personne-ressource :

Relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein

Vice-président, Relations avec les investisseurs

anthony.gerstein@nuvei.com