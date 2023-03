Nuvei annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 08/03/2023 | 13:03 Envoyer par e-mail :

MONTRÉAL, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société de technologie financière canadienne, a communiqué aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022. « L’exercice 2022 a été un autre exercice solide pour Nuvei, qui a été marqué par une croissance du volume total de 39 % en devises constantes, ce qui reflète les progrès et l’exécution continus de nos initiatives stratégiques. Nous avons travaillé assidûment pour élargir davantage notre plateforme à l’interne et à l’externe, diversifier nos activités dans des marchés verticaux discrétionnaires et non discrétionnaires à forte croissance, accroître nos cas d’utilisation, cibler davantage de marchés finaux et augmenter notre distribution, ce qui, ensemble, élargit considérablement notre marché total adressable (TAM) pour inclure le commerce électronique, les paiements intégrés et les paiements interentreprises », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Je suis très satisfait de nos résultats, et nous avons pris un excellent départ, car la dynamique qui existait l’an dernier se poursuit en 2023. Forts de notre position, nous maintiendrons notre approche rigoureuse pour ce qui concerne l’investissement dans nos activités, au besoin, et nous prévoyons prioriser les rachats d’actions au moyen de nos flux de trésorerie disponibles. » Faits saillants financiers pour le trimestre clos le 31 décembre 2022 Le volume total 1) a augmenté de 28 %, passant de 31,5 G$ à 40,3 G$; Le commerce électronique a représenté 91 % du volume total; La croissance du volume total en devises constantes 1) s’est établie à 33 %, le volume total en devises constantes 1) ayant été porté à 41,8 G$, par rapport à 31,5 G$;

a augmenté de 28 %, passant de 31,5 G$ à 40,3 G$; Les produits des activités ordinaires se sont accrus de 4 %, passant de 211,9 M$ à 220,3 M$; Les produits des activités ordinaires reflètent l’incidence des variations défavorables des cours de change d’un exercice à l’autre et de la volatilité des actifs numériques et des cryptomonnaies. La croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes 2) s’est établie à 26 %, les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes 2) ayant augmenté pour passer de 165,7 M$ à 209,6 M$; La croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes 2) s’est établie à 10 %, les produits des activités ordinaires en devises constantes 2 ) ayant été portés à 232,5 M$, par rapport à 211,9 M$;

Le bénéfice net a diminué de 24 %, passant de 12,3 M$ à 9,4 M$;

Le BAIIA ajusté 2) a diminué de 6 %, passant de 91,5 M$ à 85,7 M$;

a diminué de 6 %, passant de 91,5 M$ à 85,7 M$; Le bénéfice net ajusté 2) a diminué de 4 % pour s’établir à 68,0 M$, comparativement à 70,6 M$;

a diminué de 4 % pour s’établir à 68,0 M$, comparativement à 70,6 M$; Le bénéfice net dilué par action a diminué de 14 % pour se chiffrer à 0,06 $, contre 0,07 $;

Le bénéfice net ajusté dilué par action 2) est resté inchangé, à 0,47 $;

est resté inchangé, à 0,47 $; Le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement 2) a diminué de 13 %, passant de 81,8 M$ à 71,2 M$;

a diminué de 13 %, passant de 81,8 M$ à 71,2 M$; Les rachats d’actions ont totalisé 1 892 075 actions pour une contrepartie en trésorerie totale de 57,5 M$.

Faits saillants financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 Le volume total 1) a augmenté de 34 %, passant de 95,6 G$ à 127,7 G$; Le commerce électronique a représenté 89 % du volume total; La croissance du volume total en devises constantes 1) s’est établie à 39 %, le volume total en devises constantes 1) ayant augmenté, passant de 95,6 G$ à 132,7 G$;

a augmenté de 34 %, passant de 95,6 G$ à 127,7 G$; Les produits des activités ordinaires se sont accrus de 16 %, passant de 724,5 M$ à 843,3 M$; Les variations des cours de change ont eu une incidence défavorable de 40,5 M$ sur les produits des activités ordinaires d’un exercice à l’autre; La croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes 2) s’est établie à 22 %, les produits des activités ordinaires en devises constantes 2) ayant augmenté, passant de 724,5 M$ à 883,9 M$;

Le bénéfice net a reculé de 42 %, passant de 107,0 M$ à 62,0 M$, en raison principalement d’une augmentation de 85,9 M$ des paiements fondés sur des actions;

Le BAIIA ajusté 2) a augmenté de 11 %, passant de 317,2 M$ à 351,3 M$;

a augmenté de 11 %, passant de 317,2 M$ à 351,3 M$; Le bénéfice net ajusté 2) a augmenté de 10 % pour s’établir à 274,2 M$, comparativement à 248,6 M$;

a augmenté de 10 % pour s’établir à 274,2 M$, comparativement à 248,6 M$; Le bénéfice net dilué par action a diminué de 45 % passant de 0,71 $ à 0,39 $;

Le bénéfice net ajusté dilué par action 2) a augmenté de 10 % pour s’établir à 1,86 $, comparativement à 1,69 $;

a augmenté de 10 % pour s’établir à 1,86 $, comparativement à 1,69 $; Le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement 2) a augmenté de 4 %, passant de 290,1 M$ à 303,0 M$.

a augmenté de 4 %, passant de 290,1 M$ à 303,0 M$. Le solde de trésorerie s’établissait à 752 M$ au 31 décembre 2022, comparativement à 749 M$ au 31 décembre 2021. Les rachats d’actions ont totalisé 3 660 743 actions pour une contrepartie en trésorerie totale de 167 M$ au cours de l’exercice et ont représenté environ 5 % du flottant. Nuvei a utilisé une tranche de 616 M$ de sa trésorerie et équivalents après la clôture de l’exercice pour financer l’acquisition de Paya.

1) Le volume total et le volume total en devises constantes ne représentent pas les produits des activités ordinaires de la société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands dans le cadre d’une entente contractuelle avec la société. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». 2) Le BAIIA ajusté, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes, les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes, la croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté dilué par action et le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement sont des mesures non conformes aux IFRS et des ratios non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». Faits saillants opérationnels Pour le quatrième trimestre de 2022, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 17 % en Amérique du Nord pour atteindre 89,4 M$, diminué de 9 % en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour s’établir à 115,9 M$, augmenté de 90 % en Amérique latine pour s’établir à 12,2 M$ et augmenté de 107 % en Asie-Pacifique pour atteindre 2,9 M$. Les revenus directs tirés du commerce électronique ont augmenté de 65 % à 34 M$ au quatrième trimestre de l’exercice considéré et ont représenté environ 38 % du total des produits des activités ordinaires générés en Amérique du Nord, en raison d’investissements stratégiques dans des talents de haut niveau et dans la distribution. Les résultats en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ont subi l’incidence des fluctuations des cours de change et de la volatilité des actifs numériques et des cryptomonnaies. Les résultats en Amérique latine se sont accélérés rapidement, grâce à l’important élargissement des affaires et des portefeuilles des clients actuels qui prennent de l’expansion dans ces pays. La croissance dans la région de l’Asie-Pacifique reflète les récents succès obtenus grâce à l’expansion des capacités d’acquisition à Singapour et à Hong Kong, l’Australie s’étant récemment ajoutée comme troisième marché dans la région.

En ce qui concerne les avancées de Nuvei en matière d’innovation des technologies et des produits, Nuvei a lancé 96 nouveaux produits au cours de l’exercice. Parmi les faits marquants récents, citons : Réalisation d’un projet pilote réussi en Amérique du Nord pour commencer l’externalisation du traitement en amont, avec une migration complète sur la plateforme Nuvei prévue au cours des 18 prochains mois; Lancement de capacités d’acquisition directe en Australie; Devenir un acquéreur direct agréé en Belgique pour le réseau de cartes local Bancontact; Faciliter l’entrée d’American Express sur le marché canadien du jeu;

Nuvei a aussi ajouté plusieurs nouvelles méthodes de paiement alternatives (« MPA ») à son portefeuille pour les porter à 603 à la fin du quatrième trimestre, élargissant l’accès et permettant à ses clients d’accepter davantage de méthodes de paiement numérique privilégiées et courantes dans les régions.

Les produits des activités ordinaires tirés des nouvelles affaires hors activités numériques et cryptomonnaies 1 ont augmenté de 23 % au cours du quatrième trimestre, y compris l’acquisition de nouveaux clients au niveau de l’entreprise. Mise en évidence de certaines des relations nouvelles et élargies avec les clients dans lesquelles Nuvei déploie sa plateforme modulaire exclusive pour offrir une expérience de paiement plus fluide, notamment : OnBuy; Virgin Atlantic; DraftKings; VTEX; Redeban; Holland Casino; Le Panier Bleu; et Unibet Italy.

ont augmenté de 23 % au cours du quatrième trimestre, y compris l’acquisition de nouveaux clients au niveau de l’entreprise. Mise en évidence de certaines des relations nouvelles et élargies avec les clients dans lesquelles Nuvei déploie sa plateforme modulaire exclusive pour offrir une expérience de paiement plus fluide, notamment : La société a accueilli 54 nouveaux membres dans l’équipe au quatrième trimestre de 2022 et comptait 1 690 employés au 31 décembre 2022, contre 1 368 employés au 31 décembre 2021. Après la fin de l’exercice, Nuvei a ajouté 321 nouveaux membres à son équipe dans le cadre de la clôture de l’acquisition de Paya.

___________________________ 1 Correspond aux produits des activités ordinaires au quatrième trimestre attribuables aux nouveaux clients ajoutés en 2022 à l’extérieur du secteur vertical des actifs numériques et des cryptomonnaies, comparativement aux produits des activités ordinaires au quatrième trimestre attribuables aux nouveaux clients ajoutés en 2021 à l’extérieur du secteur vertical des actifs numériques et des cryptomonnaies, dans chaque cas calculés conformément aux méthodes comptables utilisées pour préparer le poste des produits des activités ordinaires présenté dans les états financiers de la société selon les normes IFRS. La société n’a pas l’intention de fournir cette information de façon continue. Perspectives financières3) Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2023 et l’exercice se terminant le 31 décembre 2023, Nuvei prévoit que le volume total1), les produits des activités ordinaires, les produits des activités ordinaires en devises constantes et le BAIIA ajusté2) se situeront dans les fourchettes indiquées ci-dessous. Les perspectives financières reflètent la clôture de l’acquisition de Paya le 22 février 2023. Nuvei prévoit une croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes, se situant entre 23 % et 28 % pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023. Les perspectives financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, constituent de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, et sont présentées sous toutes réserves, sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques qui sont décrits aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance » du présent communiqué de presse. Trimestre se terminant le

31 mars 2023 Exercice se terminant le

31 décembre 2023 (en dollars américains) Informations

prospectives

$ Informations

prospectives

$ Volume total1) (en milliards) 39.5 - 41 194 - 200 Produits des activités ordinaires (en millions) 248 - 256 1,224 - 1,264 Produits des activités ordinaires en devises constantes2) (en millions) 252 - 260 1,226 - 1,266 BAIIA ajusté2) (en millions) 92.5 - 96 455 - 477

Objectifs de croissance L’objectif de Nuvei concernant la croissance annuelle à moyen terme4) des produits des activités ordinaires ainsi que sa cible à moyen terme4) concernant les dépenses d’investissement (acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles) exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires, ainsi que sa cible à long terme concernant la marge du BAIIA ajusté2) sont présentés dans le tableau suivant. Les objectifs de Nuvei sont destinés à fournir un aperçu de l’exécution de notre stratégie en ce qui concerne la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie. En conséquence, Nuvei met à jour ses objectifs de croissance à moyen terme en supprimant le volume total et en ajoutant les dépenses d’investissement en pourcentage des produits des activités ordinaires. En outre, suite à l’acquisition de Paya, Nuvei actualise la cible à moyen terme des produits des activités ordinaires, la faisant passer à une croissance annuelle de 30 %+ à 20 %+ d’une année sur l’autre. Ces objectifs à moyen4) et à long terme4) ne devraient pas être considérés comme des projections, des prévisions ou des résultats attendus, mais plutôt comme des buts que nous cherchons à atteindre au fil du temps dans le cadre de l’exécution de notre stratégie, et à un autre stade de la maturité de la société, grâce à l’expansion géographique, l’innovation en matière de produits, l’augmentation de la part du portefeuille des clients existants et l’acquisition de nouveaux clients, comme il est plus amplement décrit à la rubrique « Sommaire des facteurs qui influencent notre rendement » de notre plus récent rapport de gestion. Ces objectifs de croissance, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, constituent de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées sous toutes réserves, sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques qui sont décrits aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance » du présent communiqué de presse. Nous examinerons et réviserons ces cibles de croissance à mesure que l’économie, les marchés et la réglementation évolueront. Objectifs de croissance Produits des activités ordinaires Croissance annuelle à moyen terme4) de plus de 20 % d’un exercice à l’autre Marge du BAIIA ajusté2) Plus de 50 % à long terme4) Dépenses d’investissement5) Entre 4 % et 6 % des produits des activités ordinaires à moyen terme4) Le tableau qui suit présente la performance en regard de ces paramètres pour les trois derniers exercices : (en dollars américains, sauf les pourcentages) 2020 2021 2022 Volume total1) (en milliards) 43,2 95,6 127,7 Croissance annuelle du volume total1) d’un exercice à l’autre (%) 76 % 121 % 34 % Produits des activités ordinaires (en milliers) 376 226 724 526 843 323 Croissance annuelle des produits des activités ordinaires d’un exercice à l’autre (%) 53 % 93 % 16 % BAIIA ajusté2) (en milliers) 162 982 317 234 351 317 Marge du BAIIA ajusté2) (%) 43 % 44 % 42 % Dépenses d’investissement5) (en milliers) 17 843 27 169 48 322 Dépenses d’investissement5) en pourcentage des produits des activités ordinaires 4,7 % 3,7 % 5,7 % 1) Le volume total ne représente pas les recettes de l’entreprise, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands dans le cadre d’une entente contractuelle avec l’entreprise. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » plus loin.

2) Les produits des activités ordinaires en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes, les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes, la croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté dilué par action et le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement sont des mesures et des ratios non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ».

3) Sauf en ce qui a trait aux produits des activités ordinaires et aux dépenses d’investissement en pourcentage des produits des activités ordinaires, la société ne fournit des directives que sur une base non conforme aux IFRS. La société ne fournit pas de rapprochement des produits des activités ordinaires en devises constantes prospectifs (non conformes aux IFRS), de la croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes (non conforme aux IFRS) avec les produits des activités ordinaires, et du BAIIA ajusté (non conforme aux IFRS) avec le bénéfice net (la perte nette) en raison de la difficulté inhérente à prévoir et à quantifier certains montants nécessaires pour un tel rapprochement comme la prévision de l’incidence future et du calendrier des acquisitions et des cessions, des taux de change et de la volatilité des actifs numériques. Dans les périodes où des acquisitions ou des cessions importantes ne sont pas prévues, la société estime qu’elle pourrait avoir une base pour prévoir l’équivalent selon les IFRS de certains coûts, comme les avantages du personnel, les commissions et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Toutefois, étant donné que d’autres déductions telles que les paiements fondés sur des actions, les charges financières nettes, le profit (la perte) sur les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur de marché ainsi que l’impôt exigible et différé utilisé pour calculer le bénéfice net (la perte nette) projeté peuvent varier de façon importante en fonction des événements réels, la société n’est pas en mesure de prévoir, selon les IFRS, avec une certitude raisonnable, toutes les déductions nécessaires pour calculer le bénéfice net (la perte nette) prévu selon les IFRS. Le montant de ces déductions peut être important et, par conséquent, pourrait faire en sorte que le bénéfice net (la perte) selon les IFRS projeté soit considérablement inférieur au BAIIA ajusté projeté (non conforme aux IFRS). Ces énoncés constituent de l’information prospective et peuvent représenter des perspectives financières, et les résultats réels peuvent varier. Se reporter aux risques et aux hypothèses décrits aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance » du présent communiqué de presse.

4) La société définit « moyen terme » comme étant une période de trois à cinq ans et « long terme » comme étant une période de cinq à sept ans.

5) Dépenses d’investissement : acquisition d’immobilisations corporelles et d’immobilisations incorporelles Informations sur la conférence téléphonique Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2022 aujourd’hui, le mercredi 8 mars 2023, à 8 h 30, heure de l’Est. Les hôtes de cette conférence téléphonique seront Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, et David Schwartz, chef des finances. La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de l’entreprise à l’adresse https://investors.nuvei.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs, après la diffusion de celle-ci. Il sera également possible d’y participer en direct par téléphone en composant le 877-425-9470 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201-389-0878 (numéro international). Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible environ une heure après la fin de sa diffusion en composant le 844-512-2921 (numéro sans frais pour les États-Unis et le Canada) ou le 412-317-6671 (numéro international); le numéro d’identification de la conférence est le 13735177. L’enregistrement audio de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au mercredi 22 mars 2023. À propos de Nuvei Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de technologie financière accélérant les activités des clients partout dans le monde. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet à des entreprises de premier plan d’accepter les modes de paiement de nouvelle génération, d’offrir un éventail complet de modes de règlement et de bénéficier de services d’émission de cartes, d’opérations bancaires et de gestion du risque et de la fraude. Connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec l’acquisition locale dans 47 marchés, 150 devises et plus de 600 modes de paiement alternatifs, Nuvei met à la disposition de ses clients et partenaires la technologie et l’information dont ils ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières Les états financiers consolidés audités de Nuvei ont été établis conformément aux IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS, à des ratios financiers non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires, à savoir le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes, les produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes, la croissance interne des produits des activités ordinaires en devises constantes, les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes, la croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté de base par action, le bénéfice net ajusté dilué par action, le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement, le volume total, le volume total en devises constantes, le volume total généré en interne en devises constantes et le volume de commerce électronique. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension de nos résultats d’exploitation de notre point de vue. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, les états financiers de la société établis conformément aux IFRS. Ces mesures sont présentées afin de fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d’évaluer notre rendement d’exploitation et elles font donc ressortir des tendances de nos activités que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nous croyons également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours à ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. Nous utilisons également ces mesures afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels et d’établir les composantes de la rémunération de la direction. Nous estimons que ces mesures sont des mesures supplémentaires importantes de notre rendement, du fait principalement que ces mesures, tout comme d’autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des technologies de paiement pour évaluer le rendement d’exploitation sous-jacent d’une société. Mesures financières non conformes aux IFRS Produits des activités ordinaires en devises constantes : Les produits des activités ordinaires en devises constantes s’entendent des produits des activités ordinaires, ajustés en fonction de l’incidence des cours de change. Cette mesure donne un aperçu de la croissance des produits des activités ordinaires comparables en éliminant l’incidence des variations des cours de change d’un exercice à l’autre. L’incidence des cours de change pour la période est calculée au moyen des cours de change moyens trimestriels des périodes antérieures, appliqués aux montants du change de la période considérée. Produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes : Les produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes désignent les produits des activités ordinaires compte non tenu des produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises acquises pendant une période de 12 mois suivant leur acquisition et compte non tenu des produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises cédées, convertis dans la période en cours aux taux de change constants des monnaies étrangères. L’incidence des cours de change pour la période est calculée au moyen des cours de change moyens trimestriels des périodes antérieures, appliqués aux montants du change de la période considérée. Cette mesure aide à donner un aperçu de la croissance interne et de la croissance liée aux acquisitions et présente des informations utiles sur la croissance des produits des activités ordinaires comparables. Produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes : Les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes désignent les produits des activités ordinaires compte non tenu des produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises acquises pendant une période de 12 mois suivant leur acquisition et compte non tenu des produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises cédées ainsi qu’aux actifs numériques et aux cryptomonnaies, ajustés pour exclure l’incidence des variations des cours de change. Cette mesure aide à donner un aperçu de la croissance des produits des activités ordinaires comparables en éliminant l’incidence de la volatilité des actifs numériques et des cryptomonnaies ainsi que des variations des cours de change d’un exercice à l’autre. L’incidence des cours de change pour la période est calculée au moyen des cours de change moyens trimestriels des périodes antérieures, appliqués aux montants en monnaies étrangères de la période considérée. Les produits des activités ordinaires attribuables aux actifs numériques et aux cryptomonnaies sont calculés conformément aux méthodes comptables utilisées pour préparer le poste des produits des activités ordinaires présenté dans les états financiers de la société, selon les IFRS. BAIIA ajusté : Nous utilisons le BAIIA ajusté pour évaluer le rendement d’exploitation, en éliminant l’incidence des éléments hors exploitation ou hors trésorerie. Le BAIIA ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les charges financières, les produits financiers, la dotation aux amortissements, la charge d’impôt sur le résultat, les coûts d’acquisition, les coûts d’intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions et les cotisations sociales connexes, la perte (le profit) de change et les règlements juridiques et autres. BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement : Nous utilisons le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement (acquisition d’immobilisations incorporelles et d’immobilisations corporelles) comme indicateur supplémentaire de notre rendement d’exploitation. Au troisième trimestre de 2022, nous avons modifié rétroactivement l’appellation de cette mesure, qui était auparavant « Flux de trésorerie disponibles », afin de refléter plus clairement sa composition. Bénéfice net ajusté : Nous utilisons le bénéfice net ajusté comme indicateur du rendement et de la rentabilité des activités dans le cadre de notre structure fiscale et de notre structure du capital actuelles. Le bénéfice net ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les coûts d’acquisition, les coûts d’intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions et les cotisations sociales connexes, la perte (le profit) de change, l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et la charge ou le produit d’impôt se rapportant à ces éléments. Le bénéfice net ajusté exclut également la variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifs, la variation de la juste valeur du passif lié au rachat d’actions et l’amortissement accéléré des coûts de transaction différés et des règlements juridiques et autres. Ratios financiers non conformes aux IFRS Croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes : La croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes s’entend de la variation des produits des activités ordinaires en devises constantes d’un exercice à l’autre, divisée par les produits des activités ordinaires de la période précédente. Nous utilisons la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes pour améliorer la comparabilité des tendances des produits d’un exercice à l’autre, abstraction faite des fluctuations des cours de change. Croissance interne des produits des activités ordinaires en devises constantes : La croissance interne des produits des activités ordinaires en devises constantes s’entend de la variation des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes d’un exercice à l’autre, divisée par les produits des activités ordinaires générés en interne comparables de la période précédente. Nous utilisons la croissance interne des produits des activités ordinaires en devises constantes pour améliorer la comparabilité des tendances des produits d’un exercice à l’autre, abstraction faite des acquisitions, cessions et fluctuations des cours de change. Croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes : La croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes désigne la variation d’un exercice à l’autre des produits des activités ordinaires générés en interne, compte non tenu des actifs numériques et des cryptomonnaies, en devises constantes, pour la période. Nous utilisons la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes pour améliorer la comparabilité des tendances des produits d’un exercice à l’autre, abstraction faite de l’incidence de la volatilité des actifs numériques et des cryptomonnaies ainsi que des fluctuations des cours de change. Marge du BAIIA ajusté : La marge du BAIIA ajusté s’entend du BAIIA ajusté divisé par les produits des activités ordinaires. Bénéfice net ajusté de base et dilué par action : Nous utilisons le bénéfice net ajusté de base et dilué par action comme indicateur du rendement et de la rentabilité de nos activités par action. Le bénéfice net ajusté de base et dilué par action correspond au bénéfice net ajusté diminué du bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, divisé par le nombre moyen pondéré de base et dilué d’actions ordinaires en circulation pour la période. Le nombre d’attributions fondées sur des actions utilisé dans le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation pour calculer le bénéfice net ajusté par action dilué est déterminé à l’aide de la méthode du rachat d’actions conformément aux IFRS. Mesures financières supplémentaires Nous surveillons les indicateurs de rendement clés suivants pour nous aider à évaluer notre entreprise, à mesurer notre rendement, à reconnaître les tendances qui influencent nos activités, à formuler des plans d’affaires et à prendre des décisions stratégiques. Nos indicateurs de rendement clés peuvent être calculés d’une manière qui diffère des indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d’autres sociétés. Volume total et volume de commerce électronique : Nous sommes d’avis que le volume total et le volume de commerce électronique sont des indicateurs du rendement de notre entreprise. Le volume total et d’autres mesures similaires sont communément utilisés par les parties prenantes du secteur des paiements pour évaluer le rendement d’une société. Nous définissons le volume total comme la valeur totale en dollars des transactions traitées au cours de la période par les clients en vertu d’un accord contractuel conclu avec nous. Le volume du commerce électronique s’entend de la portion du volume total pour laquelle la transaction n’a pas eu lieu dans un emplacement physique. Le volume total et le volume de commerce électronique ne représentent pas les produits que nous avons gagnés. Le volume total comprend le volume d’acquisition, qui suppose des mouvements de fonds dans le cycle des transactions de règlement, et le volume lié à nos services technologiques et de passerelle, qui suppose la prestation de ces services sans mouvements de fonds dans le cycle des transactions de règlement, ainsi que la valeur totale en dollars des transactions traitées au titre des méthodes de paiement alternatives et des paiements. Étant donné que nos produits des activités ordinaires se composent principalement des produits tirés du volume de ventes et des services de transaction générés par les ventes quotidiennes des commerçants et par divers services à valeur ajoutée fournis aux clients, une fluctuation du volume total aura généralement des effets sur nos produits des activités ordinaires. Volume total en devises constantes : Le volume total en devises constantes donne un aperçu de la performance de notre entreprise sur une base plus comparable en ce qui a trait aux cours de change. Le volume total en devises constantes s’entend du volume total, ajusté en fonction des fluctuations des cours de change. Cette mesure améliore la comparabilité des tendances d’affaires d’un exercice à l’autre, abstraction faite des fluctuations des cours de change. L’incidence des cours de change pour la période est calculée au moyen des cours de change moyens trimestriels des périodes antérieures, appliqués aux montants du change de la période considérée. Information prospective Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, l’« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les perspectives de Nuvei concernant le volume total, les produits des activités ordinaires, les produits des activités ordinaires en devises constantes, les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes, la croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes, et le BAIIA ajusté pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2023 et l’exercice se terminant le 31 mars 2023, ainsi que les objectifs à moyen et long terme de Nuvei concernant les produits des activités ordinaires, les dépenses d’investissement en pourcentage des produits des activités ordinaires et la marge du BAIIA ajusté. On reconnaît cette information prospective à l’emploi de mots ou d’expressions, utilisés à la forme affirmative ou négative, tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » et « continuer », ainsi qu’à l’emploi de mots ou d’expressions de nature semblable, notamment à la mention de certaines hypothèses, bien que l’information prospective ne contienne pas toujours ces mots et expressions. Constituent plus particulièrement de l’information prospective les énoncés relatifs à l’acquisition de Pays, y compris les attentes concernant les économies de coûts et les synergies et la solidité prévues, la complémentarité et la compatibilité avec les activités de Nuvei, les renseignements portant sur les résultats, le rendement, les réalisations, les perspectives, les occasions ou les marchés dans lesquels nous sommes présents, les attentes à l’égard de l’évolution du secteur et à l’égard de la taille et des taux de croissance de nos marchés potentiels, nos projets commerciaux et stratégies de croissance, les occasions de commercialisation de nos solutions, les attentes à l’égard des occasions de croissance et de ventes croisées, et l’intention de conquérir une part croissante de nos marchés potentiels, le coût et la réussite de nos efforts de vente et de marketing, l’intention de développer nos relations actuelles, de pénétrer davantage nos marchés verticaux, de conquérir de nouveaux marchés géographiques ainsi que d’étendre et d’augmenter la pénétration des marchés internationaux, l’intention de réaliser des acquisitions triées sur le volet et de mener à bien leur intégration, ainsi que les retombées et bénéfices que nous attendons de ces acquisitions, les futurs investissements dans notre entreprise et les dépenses d’investissement prévues à cet effet, notre prévision de prioriser les rachats d’actions au moyen des excédents de trésorerie, notre intention d’innover, de nous démarquer et d’améliorer sans cesse notre plateforme et nos solutions, le rythme prévu des mesures législatives en cours régissant les activités et les secteurs réglementés, nos atouts concurrentiels et notre position dans le secteur, les attentes concernant nos produits des activités ordinaires, la répartition de ceux-ci et la capacité de nos solutions à les générer, les attentes concernant nos marges et notre rentabilité future, nos perspectives et nos prévisions financières ainsi que nos objectifs à moyen et à long terme relativement à divers indicateurs financiers, de même que les répercussions de la pandémie de COVID-19. Les incertitudes économiques et géopolitiques, notamment les guerres et conflits régionaux, y compris les répercussions possibles des sanctions, pourrait également exacerber l’incidence de certains facteurs mentionnés dans le présent communiqué de presse. En outre, tout énoncé faisant référence à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d’autres descriptions d’événements ou de circonstances futurs renferme de l’information prospective. Les énoncés qui renferment de l’information prospective ne constituent pas des faits historiques mais véhiculent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. L’information prospective est fondée sur les croyances et les hypothèses de la direction ainsi que sur les renseignements dont celle-ci dispose actuellement en ce qui concerne, notamment, les hypothèses liées à l’acquisition de Paya (y compris la capacité de la société à conserver et à attirer de nouveaux clients, à réaliser des synergies et à renforcer sa position sur le marché grâce à la réussite des plans d’intégration liés à l’acquisition de Paya); la capacité de la société à achever l’intégration des activités de Paya dans les délais et selon les coûts prévus; la capacité de la société à attirer et à retenir des employés clés dans le cadre de l’acquisition de Paya; les estimations et les attentes de la direction à l’égard des conditions économiques et commerciales futures et d’autres facteurs liés à l’acquisition de Paya, ainsi que l’incidence qui en résulte sur la croissance de divers paramètres financiers; les hypothèses concernant les taux de change, la concurrence, le contexte politique et la performance économique de chaque région où la société exerce ses activités; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et des autres avantages attendus de l’acquisition de Paya dans les délais prévus; et l’absence de coûts ou de passifs importants non divulgués liés à l’acquisition de Paya; la conjoncture économique générale et le contexte concurrentiel dans notre secteur. Se reporter également à la rubrique « Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance ». Sauf indication contraire, l’information prospective ne tient pas compte de l’incidence que pourraient avoir les fusions, acquisitions, cessions ou autres opérations de regroupement d’actifs susceptibles d’être annoncées ou conclues après la date du présent rapport de gestion. Bien que l’information prospective contenue dans le présent rapport de gestion soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. Les perspectives financières de Nuvei constituent également des perspectives financières au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre les attentes de la direction à l’égard de la performance financière de la société, et le lecteur est prié de noter que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Nos objectifs de croissance à moyen et long terme servent de repères dans l’exécution de nos priorités stratégiques à moyen et long terme et sont fournis afin d’aider le lecteur à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est prié de noter que ces objectifs pourraient ne pas convenir à d’autres fins. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société déposée le 8 mars 2023 (la « notice annuelle »). Nos perspectives financières et nos objectifs à moyen et long terme sont plus particulièrement soumis à des risques et à des incertitudes liés à ce qui suit : les risques liés à nos activités et au secteur, tels que les risques soulevés par l’actuelle pandémie de COVID-19 et l’invasion russe de l’Ukraine, dont l’incertitude économique mondiale qui en résulte et les mesures prises et les sanctions imposées pour y faire face;

une diminution du volume d’activité et une volatilité importante dans certains marchés verticaux, notamment ceux des actifs numériques, et les répercussions négatives sur la demande et les prix de nos produits et services qui en résultent ainsi que l’effet qui en résulte sur les habitudes de dépenses des consommateurs;

l’évolution rapide de notre secteur et les changements qui s’y produisent;

la concurrence intense, tant dans notre secteur que de la part d’autres modes de paiement;

l’incidence des variations de change, de l’inflation, des taux d’intérêt, des habitudes de dépenses des consommateurs, de défis de la chaîne d’approvisionnement et d’autres facteurs macroéconomiques sur les clients et sur nos résultats;

l’incapacité de Nuvei à intégrer les activités de Paya;

les procédures juridiques pouvant être entamées relativement à l’acquisition de Paya et l’incidence des exigences importantes qui en découlent imposées à la direction;

l’incapacité éventuelle de réaliser les avantages attendus de l’acquisition de Paya;

les coûts potentiels non divulgués des passifs liés à l’acquisition de Paya, qui peuvent être importants;

l’incapacité de conserver le personnel et les clients de Paya;

l’évolution rapide de notre secteur;

l’intensité de la concurrence au sein de notre secteur et de la part d’autres fournisseurs de paiements;

les difficultés liées à la mise en œuvre de notre stratégie de croissance;

les difficultés à élargir notre portefeuille de produits et à accroître notre présence sur le marché;

les difficultés à étendre notre présence dans de nouveaux marchés étrangers et à poursuivre notre croissance dans nos marchés actuels;

les difficultés à conserver les clients existants, à augmenter les ventes à ceux-ci et à attirer de nouveaux clients;

la gestion efficace de notre croissance;

la difficulté à maintenir le même taux de croissance au fur et à mesure que notre entreprise gagne en maturité et à évaluer nos perspectives d’avenir;

nos antécédents de pertes nettes et les investissements importants que nous continuons à effectuer dans notre entreprise;

notre niveau d’endettement;

toute acquisition potentielle ou autre occasion stratégique, dont certaines pourraient être importantes ou entraîner des difficultés ou des dépenses importantes liées à l’intégration;

les difficultés soulevées par le fait qu’un nombre important de nos clients sont de petites et moyennes entreprises (« PME »);

le fait que nos produits des activités ordinaires proviennent en grande partie des services de paiement;

le fait de dépendre et de respecter les exigences des banques acquéreuses et des réseaux de paiement;

les difficultés liées au remboursement des rejets de débit pour les transactions de nos clients;

la baisse de l’utilisation des modes de paiement électronique;

la perte de membres clés du personnel ou les difficultés à embaucher du personnel qualifié;

une dépréciation d’une partie importante des immobilisations incorporelles ou du goodwill;

des augmentations de frais des réseaux de paiement;

le fait que nous dépendons de partenaires externes afin de vendre certains de nos produits et services;

le détournement par nos employés de fonds relatifs aux opérations destinés à des utilisateurs finaux;

la fraude de la part des clients, de leurs clients ou d’autres personnes;

l’efficacité de nos politiques et procédures en matière de gestion des risques afin de réduire notre exposition aux risques;

l’intégration de nos services à une variété de systèmes d’exploitation, de logiciels, de matériel, de navigateurs Web et de réseaux;

les coûts et les répercussions des procédures réglementaires et litiges en cours ou à venir;

la difficulté à obtenir du financement ou à en obtenir selon des modalités avantageuses;

le fait que les mesures déterminées conformément aux IFRS peuvent subir l’incidence d’éléments inhabituels, extraordinaires ou non récurrents, ou d’éléments qui ne reflètent pas le rendement d’exploitation réel, ce qui rend les comparaisons d’une période à l’autre moins pertinentes;

En conséquence, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué est présentée sous réserve de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats et les événements que nous prévoyons se matérialiseront ni, s’ils se matérialisent en bonne partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent rapport de gestion est formulée à la date du présent rapport de gestion ou à la date à laquelle il est déclaré qu’elle a été établie, selon le cas, et peut changer après cette date. Cependant, nous n’avons pas l’intention, ni l’obligation, ni le devoir de mettre à jour ou de modifier cette information prospective à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable nous y oblige. Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance Les perspectives financières pour le trimestre se terminant le 31 mars 2023 et l’exercice se terminant le 31 décembre 2023 et plus particulièrement le BAIIA ajusté, ainsi que l’objectif de croissance à long terme de la marge du BAIIA ajusté, reflètent la stratégie de la société visant à accélérer ses investissements dans la distribution, la commercialisation, l’innovation et la technologie. Lorsqu’elles sont exprimées en pourcentage des produits des activités ordinaires, ces charges devraient diminuer à mesure que nos investissements dans la distribution, la commercialisation, l’innovation et la technologie se stabilisent au fil du temps. Nos perspectives financières et nos objectifs de croissance sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses supplémentaires, notamment les suivantes : nos résultats d’exploitation et notre capacité à atteindre des marges convenables par rapport aux attentes de la direction;

l’hypothèse selon laquelle nous continuerons à exécuter efficacement nos priorités clés de croissance stratégique, sans que les tendances macroéconomiques n’aient un effet défavorable important sur nos activités, notre situation financière, nos résultats financiers et nos liquidités, ou sur ceux de nos clients, ni ne réduise considérablement la demande pour nos produits et services;

l’hypothèse selon laquelle les pertes dues à des défaillances d’entreprise visant les marchands et les clients de la société demeureront conformes aux niveaux prévus;

l’hypothèse selon laquelle les clients actuels développent leurs activités et s’implantent sur de nouveaux marchés au sein de marchés finaux sélectionnés à forte croissance dans le domaine du commerce électronique, notamment la vente au détail en ligne, les places de marché en ligne, les biens et services numériques, les jeux en ligne réglementés, les jeux sociaux, les services financiers et les voyages;

l’hypothèse selon laquelle la conjoncture économique des marchés, régions et secteurs verticaux de base de la société, y compris les dépenses des consommateurs et les taux d’emploi, demeureront à des niveaux avoisinant les niveaux actuels;

les hypothèses relatives à la valeur des actifs numériques, aux taux de change et aux taux d’intérêt, y compris l’inflation;

une volatilité accrue et un volume moindre des actifs numériques; Nuvei prévoit que l’apport des actifs numériques continuera de diminuer et qu’il ne représentera pas plus de 5 % des produits des activités ordinaires à l’avenir;

la capacité de Nuvei de conserver et d’attirer de nouveaux clients, de réaliser des synergies et de renforcer sa position sur le marché grâce aux plans d’intégration réussis relatifs à l’acquisition de Paya;

les estimations et les attentes de la direction relativement à la conjoncture économique et commerciale future et à d’autres facteurs liés à l’acquisition de Paya et à l’incidence connexe sur la croissance de diverses mesures financières;

les hypothèses concernant la concurrence, l’environnement politique et la performance économique de chaque région où Nuvei exerce ses activités;

la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l’acquisition de Paya dans les délais prévus;

l’absence de coûts ou de passifs importants non divulgués liés à l’acquisition de Paya;

notre capacité à réaliser des ventes croisées et des ventes incitatives de produits et services nouveaux et existants auprès de nos clients actuels en engageant peu de frais de vente et de marketing supplémentaires;

l’hypothèse selon laquelle nos clients augmenteront leurs ventes quotidiennes et, par conséquent, leur volume d’affaires à l’égard de nos solutions, à des taux de croissance égaux ou supérieurs aux niveaux historiques des dernières années;

notre capacité à maintenir les relations avec les clients existants et à continuer de les encourager à utiliser davantage de solutions à partir de notre propre plateforme commerciale aux niveaux passés ou à des niveaux supérieurs à ceux des dernières années;

notre capacité à tirer parti de notre expérience en matière de vente et de marketing, après avoir conclu des ententes de services avec des clients en Amérique du Nord et de grandes entreprises en Europe et à élargir notre bassin de clients en ciblant les grandes entreprises en Amérique du Nord et en mettant l’accent sur les canaux du commerce électronique;

nos efforts en matière de vente et de marketing et l’investissement continu dans notre équipe de vente directe et dans la gestion de comptes pour stimuler la croissance future en ajoutant de nouveaux clients qui adoptent notre technologie de traitement de transactions dans les régions existantes et nouvelles à des niveaux historiques ou supérieurs;

notre capacité à tirer davantage parti de notre réseau étendu et diversifié de partenaires;

notre capacité à accroître et à consolider notre part de marché et à élargir notre clientèle en y ajoutant de nouveaux utilisateurs de notre technologie de traitement de transactions dans des régions où notre présence est naissante, comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine;

notre capacité à élargir et à tenir notre portefeuille de services à jour sur le plan technologique grâce à des investissements continus dans notre propre plateforme commerciale et à concevoir et à fournir des solutions qui répondent aux besoins spécifiques et changeants de nos clients;

notre capacité à maintenir ou à élargir nos relations avec des banques acquéreuses et des réseaux de paiements;

notre capacité continue à demeurer concurrentielle par rapport aux produits ou services de nos concurrents, y compris en ce qui concerne les modifications des conditions et des prix de nos produits et services;

notre capacité à accroître nos marges bénéficiaires en réduisant les coûts variables en tant que pourcentage des charges totales, et en optimisant les coûts fixes grâce à l’augmentation de notre taille et à la normalisation croissante de nos investissements dans, par exemple, les ventes directes et le marketing;

l’hypothèse selon laquelle les hausses de volume stimuleront la croissance rentable des produits tout en requérant peu de frais généraux supplémentaires, grâce à la nature hautement évolutive de notre modèle d’affaires et du levier d’exploitation inhérent;

notre capacité continue à gérer efficacement notre croissance;

l’hypothèse selon laquelle nous continuerons à attirer et à fidéliser les personnes talentueuses et le personnel clés nécessaires pour exécuter nos plans et nos stratégies, notamment en ce qui concerne les ventes, le marketing, le soutien, les produits et l’exploitation des technologies, dans chaque cas à l’échelle nationale et internationale;

notre capacité à repérer, à réaliser et à intégrer avec succès des acquisitions passées et futures, à en tirer les avantages prévus et à gérer les risques connexes;

l’absence de changement défavorable dans les questions d’ordre législatif et réglementaire;

notre capacité continue à améliorer et à modifier nos capacités en matière de conformité au fur et à mesure que la réglementation évolue ou que nous pénétrons de nouveaux marchés, comme nos capacités en matière de souscription, de gestion des risques, de connaissance client et de lutte contre le blanchiment d’argent, tout en réduisant au minimum les perturbations des activités de nos clients;

nos liquidités et nos sources de financement, y compris notre capacité à obtenir un financement par emprunt ou par titres de capitaux propres à des conditions satisfaisantes;

l’absence de changement défavorable dans les lois fiscales en vigueur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs Chris Mammone, responsable des relations avec les investisseurs

IR@nuvei.com Données tirées des états du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les montants par action) Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2022

$ 2021

$

2022

$

2021

$

Produits des activités ordinaires 220 339 211 875 843 323 724 526 Coût des ventes 50 166 49 115 171 425 147 755 Marge brute 170 173 162 760 671 898 576 771 Frais de vente et charges générales et administratives 148 465 140 921 590 966 431 303 Bénéfice d’exploitation 21 708 21 839 80 932 145 468 Produits financiers (7 267 ) (550 ) (13 694 ) (2 859 ) Charges financières 9 214 5 001 22 841 16 879 Charges financières nettes 1 947 4 451 9 147 14 020 Profit de change 4 663 (2 486 ) (15 752 ) (513 ) Bénéfice avant impôt sur le résultat 15 098 19 874 87 537 131 961 Charge d’impôt sur le résultat 5 746 7 535 25 582 24 916 Bénéfice net 9 352 12 339 61 955 107 045 Autres éléments du résultat global, après impôt Élément pouvant être reclassé ultérieurement en résultat net Établissements à l’étranger – écart de conversion 33 196 (10 920 ) (30 858 ) (31 031 ) Résultat global 42 548 1 419 31 097 76 014 Bénéfice net attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société 8 040 10 808 56 732 102 293 Participation ne donnant pas le contrôle 1 312 1 531 5 223 4 752 9 352 12 339 61 955 107 045 Résultat global attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société 41 236 (112 ) 25 874 71 262 Participation ne donnant pas le contrôle 1 312 1 531 5 223 4 752 42 548 1 419 31 097 76 014 Bénéfice net par action Bénéfice net par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la société De base 0,06 0,08 0,40 0,73 Dilué 0,06 0,07 0,39 0,71 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires

en circulation De base 140 633 277 142 698 569 141 555 788 139 729 116 Dilué 142 681 178 147 640 841 144 603 485 144 441 502

Données tirées des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 751 686 748 576 Créances clients et autres débiteurs 61 228 39 262 Stocks 2 117 1 277 Charges payées d’avance 12 254 8 483 Impôt à recevoir 3 126 3 702 Partie courante des avances consenties à des tiers 579 3 104 Partie courante des actifs sur contrat 1 215 1 354 Total des actifs courants avant les fonds distincts 832 205 805 758 Fonds distincts 823 666 720 874 Total des actifs courants 1 655 871 1 526 632 Actifs non courants Avances consenties à des tiers 1 721 13 676 Immobilisations corporelles 31 881 18 856 Immobilisations incorporelles 694 995 747 600 Goodwill 1 114 593 1 126 768 Actifs d’impôt différé 17 172 13 036 Actifs sur contrat 997 1 091 Dépôts auprès de fournisseurs de services de traitement de paiements 4 757 4 788 Autres actifs non courants 2 682 3 023 Total de l’actif 3 524 669 3 455 470

Données tirées des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 $ $ Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres créditeurs 125 533 101 848 Impôt à payer 16 864 13 478 Partie courante des facilités de prêt et emprunts 8 652 7 349 Autres passifs courants 4 224 13 226 Total des passifs courants avant le montant à payer à des commerçants 155 273 135 901 Montant à payer à des commerçants 823 666 720 874 Total des passifs courants 978 939 856 775 Passifs non courants Facilités de prêt et emprunts 502 102 501 246 Passif d’impôt différé 61 704 71 100 Autres passifs non courants 2 434 4 509 Total du passif 1 545 179 1 433 630 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capital-actions 1 972 592 2 057 105 Surplus d’apport 202 435 69 943 Déficit (166 877 ) (108 749 ) Cumul des autres éléments du résultat global (39 419 ) (8 561 ) 1 968 731 2 009 738 Participation ne donnant pas le contrôle 10 759 12 102 Total des capitaux propres 1 979 490 2 021 840 Total du passif et des capitaux propres 3 524 669 3 455 470

Données tirées des états consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains) Exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021 2022 2021 $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Bénéfice net 61 955 107 045 Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 8 483 5 811 Amortissement des immobilisations incorporelles 93 009 85 017 Amortissement des actifs sur contrat 1 941 2 180 Paiements fondés sur des actions 139 103 53 180 Charges financières nettes 9 147 14 020 Profit de change (15 752 ) (513 ) Perte sur cession 175 — Charge d’impôt sur le résultat 25 582 24 916 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (10 881 ) 21 332 Intérêts payés (23 370 ) (14 351 ) Intérêts reçus 10 753 272 Impôt payé – montant net (32 482 ) (32 052 ) 267 663 266 857 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise — (387 654 ) Paiement de la contrepartie éventuelle liée à une acquisition (2 012 ) — Acquisition d’immobilisations corporelles (13 744 ) (5 728 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (34 578 ) (21 441 ) Acquisition de commissions de revendeurs (2 426 ) — Diminution des autres actifs non courants 466 10 525 Diminution nette des avances consenties à des tiers 2 059 9 190 (50 235 ) (395 108 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Actions rachetées et annulées (166 609 ) — Coûts de transaction liés à l’émission d’actions (903 ) (15 709 ) Produit de l’exercice d’options sur actions 2 072 8 994 Remboursement de facilités de prêt et emprunts (5 120 ) (2 560 ) Produit de facilités de prêt et emprunts — 300 000 Coûts de transaction liés aux facilités de prêt et emprunts — (5 529 ) Produit de l’émission d’actions — 424 833 Paiement d’obligations locatives (3 727 ) (2 594 ) Rachat d’une participation ne donnant pas le contrôle (39 751 ) — Dividende versé par une filiale au titre de la participation ne donnant pas le contrôle (260 ) (1 360 ) (214 298 ) 706 075 Effet des variations des cours de change sur la trésorerie (20 ) (9 970 ) Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 110 567 854 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 748 576 180 722 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 751 686 748 576

Rapprochement du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement avec le bénéfice net

(en milliers de dollars américains) Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2022

$

2021

$

2022

$

2021

$

Bénéfice net 9 352 12 339 61 955 107 045 Charges financières 9 214 5 001 22 841 16 879 Produits financiers (7 267 ) (550 ) (13 694 ) (2 859 ) Dotation aux amortissements 21 734 25 938 101 492 90 828 Charge d’impôt sur le résultat 5 746 7 535 25 582 24 916 Coûts d’acquisition et d’intégration et indemnités de départa) 6 923 8 773 28 413 25 831 Paiements fondés sur des actions et cotisations sociales connexesb) 35 546 34 674 139 309 54 919 Perte (profit) de change 4 663 (2 486 ) (15 752 ) (513 ) Règlements juridiques et autresc) (226 ) 230 1 171 188 BAIIA ajusté 85 685 91 454 351 317 317 234 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (14 511 ) (9 642 ) (48 322 ) (27 169 ) BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement 71 174 81 812 302 995 290 065 a) Ces charges se rapportent : i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022, ces charges se sont élevées respectivement à 6,9 M$ et à 13,1 M$ (4,3 M$ et à 14,7 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021). Ces charges sont présentées au poste « Honoraires de professionnels » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022, ces charges se sont établies respectivement à néant et à 14,3 M$ et, pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021 elles se sont établies respectivement à 4,5 M$ et à 10,8 M$. Ces charges sont présentées au poste « Rémunération des employés » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

iii) à la variation de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement. Aucun montant n’a été comptabilisé pour le trimestre clos le 31 décembre 2022, et des profits de 1,0 M$ ont été comptabilisés pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 (néant en 2021). Ces montants sont présentés au poste « Ajustement de la contrepartie conditionnelle » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

iv) aux indemnités de départ et aux coûts d’intégration, qui ont été de néant et de 2,0 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022 (néant et 0,3 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021). Ces coûts sont présentés dans les frais de vente et charges générales et administratives. b) Ces charges représentent des charges comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions, ainsi que les cotisations sociales connexes qui sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022, ces charges se composent des paiements fondés sur des actions sans effet de trésorerie de 35,4 M$ et de 139,1 M$ (32,9 M$ et 53,2 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021), ainsi que des cotisations sociales connexes de 0,1 M$ et de 0,2 M$ (1,7 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021).

c) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives.



Rapprochement du bénéfice net ajusté et du bénéfice net ajusté par action de base et par action dilué avec le bénéfice net (en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les montants par action) Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2022

$

2021

$

2022

$

2021

$

Bénéfice net 9 352 12 339 61 955 107 045 Variation de la juste valeur du passif lié au rachat d’actions — — (5 710 ) — Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitionsa) 14 957 22 828 83 861 78 979 Coûts d’acquisition et d’intégration et indemnités de départb) 6 923 8 773 28 413 25 831 Paiements fondés sur des actions et cotisations sociales connexesc) 35 546 34 674 139 309 54 919 Perte (profit) de change 4 663 (2 486 ) (15 752 ) (513 ) Règlement juridique et autresd) (226 ) 230 1 171 188 Ajustements 61 863 64 019 231 292 159 404 Charge d’impôt sur le résultat liée aux ajustementse) (3 179 ) (5 784 ) (19 061 ) (17 867 ) Bénéfice net ajusté 68 036 70 574 274 186 248 582 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (1 312 ) (1 531 ) (5 223 ) (4 752 ) Bénéfice net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la société 66 724 69 043 268 963 243 830 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 140 633 277 142 698 569 141 555 788 139 729 116 Dilué 142 681 178 147 640 841 144 603 485 144 441 502 Bénéfice net ajusté par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la sociétéf) De base 0,47 0,48 1,90 1,75 Dilué 0,47 0,47 1,86 1,69 a) Ce poste a trait à la dotation aux amortissements comptabilisée à l’égard des immobilisations incorporelles par suite du processus d’ajustement du coût d’achat lié aux sociétés et aux entreprises acquises et d’un changement de contrôle de la société.

b) Ces charges se rapportent : i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022, ces charges se sont élevées respectivement à 6,9 M$ et à 13,1 M$ (4,3 M$ et à 14,7 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021). Ces charges sont présentées au poste « Honoraires de professionnels » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022, ces charges se sont établies respectivement à néant et à 14,3 M$ et, pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, elles se sont établies à 4,5 M$ et à 10,8 M$. Ces charges sont présentées au poste « Rémunération des employés » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

iii) à la variation de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement. Aucun montant n’a été comptabilisé pour le trimestre clos le 31 décembre 2022, et des profits de 1,0 M$ ont été comptabilisés pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 (néant pour 2021). Ces montants sont présentés au poste « Ajustement de la contrepartie conditionnelle » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

iv) aux indemnités de départ et aux coûts d’intégration, qui ont été de néant et de 2,0 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022 (néant et 0,3 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021). Ces coûts sont présentés dans les frais de vente et charges générales et administratives. c) Ces charges représentent des charges comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions, ainsi que les cotisations sociales connexes qui sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022, les charges se composent des paiements fondés sur des actions sans effet de trésorerie de 35,4 M$ et de 139,1 M$ (32,9 M$ et 53,2 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021), ainsi que des cotisations sociales connexes de 0,1 M$ et de 0,2 M$ (1,7 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021).

d) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives.

e) Ce poste représente la charge d’impôt sur le résultat sur les ajustements imposables au moyen du taux d’impôt de la juridiction applicable.

f) Le nombre d’attributions fondées sur des actions utilisé dans le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation pour calculer le bénéfice net ajusté par action dilué est déterminé à l’aide de la méthode du rachat d’actions conformément aux IFRS. Produits des activités ordinaires par région Le tableau qui suit présente un résumé de nos produits des activités ordinaires par région en fonction du lieu de facturation du commerçant : Trimestres clos les

31 décembre Variation Exercices clos les

31 décembre Variation (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) 2022

$

2021

$

$ % 2022

$

2021

$

$ % Produits des activités ordinaires Europe, Moyen-Orient et Afrique 115 896 127 856 (11 960 ) (9 )% 465 935 394 758 71 177 18 % Amérique du Nord 89 393 76 229 13 164 17 % 336 563 301 257 35 306 12 % Amérique latine 12 181 6 404 5 777 90 % 33 105 22 841 10 264 45 % Asie-Pacifique 2 869 1 386 1 483 107 % 7 720 5 670 2 050 36 % 220 339 211 875 8 464 4 % 843 323 724 526 118 797 16 %

Produits des activités ordinaires par secteur vertical Le tableau suivant présente la répartition des produits des activités ordinaires par secteur vertical selon la classification des marchands : Trimestres clos les

31 décembre Variation 2022 2021 (en milliers de dollars, sauf pour les pourcentages) $ $ $ % Actifs numériques et cryptomonnaies 19 205 46 134 (26 929 ) (58 )% Autres secteurs verticaux 201 134 165 741 35 393 21 % Produits des activités ordinaires 220 339 211 875 8 464 4 %

Rapprochement des produits des activités ordinaires en devises constantes et de la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes avec les produits des activités ordinaires Le tableau suivant présente un rapprochement des produits des activités ordinaires avec les produits des activités ordinaires en devises constantes et la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes pour les périodes indiquées : Trimestre clos le

31 décembre 2022 Trimestre clos le

31 décembre 2021 (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages)

Produits des activités ordinaires présentés Incidence des cours

de change sur les produits des activités ordinaires Produits des activités ordinaires en devises constantes Produits des activités ordinaires présentés Croissance

des produits

des activités

ordinaires Croissance

des produits

des activités

ordinaires

en devises

constantes $ $ $ $ Produits des activités ordinaires présentés 220 339 12 201 232 540 211 875 4 % 10 %

Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre 2021 (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages)

Produits des activités ordinaires présentés Incidence des cours

de change sur les produits des activités ordinaires Produits des activités ordinaires en devises constantes Produits des activités ordinaires présentés Croissance

des produits

des activités

ordinaires Croissance

des produits

des activités

ordinaires

en devises

constantes $ $ $ $ Produits des activités ordinaires présentés 843 323 40 533 883 856 724 526 16 % 22 %

Rapprochement des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes et de la croissance interne des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes, avec les produits des activités ordinaires Le tableau suivant présente un rapprochement des produits des activités ordinaires avec les produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes et avec la croissance des produits des activités ordinaires hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes pour les périodes indiquées : Trimestre clos le

31 décembre 2022 Trimestre clos le

31 décembre 2021 (en milliers

de dollars américains, sauf les pourcentages) Produits des

activités

ordinaires

présentés Produits des

activités

ordinaires tirés

des actifs

numériques

et des

cryptomonnaies Incidence du

change sur

les produits

des activités

ordinaires Croissance

interne des

produits

des activités

ordinaires

hors actifs

numériques et cryptomonnaies

en devises

constantes Produits des

activités

ordinaires

présentés Produits

des activités

ordinaires tirés

des actifs

numériques

et des

cryptomonnaies Produits

des activités

ordinaires

générés

en interne

comparables

hors actifs

numériques et cryptomonnaies1) Croissance

des produits

des activités ordinaires Croissance des produits des

activités

ordinaires hors

actifs

numériques et cryptomonnaies

en devises

constantes Produits des activités ordinaires 220 339 (19 205 ) 8 433 209 567 211 875 (46 134 ) 165 741 4 % 26 % 1) Les produits tirés des acquisitions et des cessions ont été de néant pour les deux périodes présentées.



Rapprochement des produits des activités ordinaires générés en interne et de la croissance interne des produits des activités ordinaires avec les produits des activités ordinaires Le tableau suivant présente un rapprochement des produits des activités ordinaires avec les produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes et la croissance interne des produits des activités ordinaires en devises constantes pour les périodes indiquées : (en milliers

de dollars américains, sauf les pourcentages)

Trimestre clos le

31 décembre 2022 Trimestre clos le

31 décembre 2021 Produits des activités ordinaires présentés Produits des activités ordinaires tirés des acquisitions Produits des activités ordinaires tirés des cessions Incidence des cours de change sur les produits des activités ordinaires générés en interne Produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes Produits des

activités ordinaires présentés Produits des

activités ordinaires tirés des cessions Produits des activités ordinaires générés

en interne comparables Croissance des produits des activités ordinaires Croissance interne des produits des activités ordinaires en devises constantes $ $ $ $ $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 220 339 — — 12 201 232 540 211 875 — 211 875 4 % 10 %

(en milliers

de dollars américains,

sauf les pourcentages)

Exercice clos le

31 décembre 2022 Exercice clos le

31 décembre 2021 Produits des activités

ordinaires présentés Produits des

activités

ordinaires

tirés des

acquisitions a) Produits des activités

ordinaires

tirés des

cessions Incidence

des cours

de change

sur les

produits

des activités ordinaires

générés

en interne Produits des

activités

ordinaires

générés

en interne

en devises constantes Produits des

activités

ordinaires

présentés Produits des

activités

ordinaires

tirés des

cessions Produits des

activités

ordinaires

générés

en interne comparables Croissance

des produits

des activités ordinaires Croissance

interne des

produits des

activités

ordinaires

en devises constantes $ $ $ $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 843 323 (37 608 ) — 38 913 844 628 724 526 — 724 526 16 % 17 % a) Nous avons acquis Mazooma Technical Services Inc. (« Mazooma ») le 3 août 2021, ainsi que SimplexCC Ltd. (« Simplex ») et Paymentez LLC (« Paymentez ») le 1er septembre 2021.



