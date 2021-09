Nuvei annonce un partenariat avec 888 Holdings visant à offrir des fonctionnalités de paiement à SI Sportsbook

MONTRÉAL et DENVER, 22 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (TSX : NVEI et NVEI.U) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat avec 888 Holdings Plc (LSE : 888) (« 888 »), un chef de fil mondial des paris en ligne, pour offrir sa solution de virements bancaires instantanés à la nouvelle entreprise SI Sportsbook, première incursion de Sports Illustrated sur le marché américain des paris sportifs et en ligne.



888 s’est associée à Authentic Brands Group (« ABG»), propriétaire de la marque Sports Illustrated (« SI »), afin de lancer SI Sportsbook, une plateforme de paris sportifs intégrant des nouvelles et des analyses sportives, ainsi que les renseignements sur les paris, qu’offre SI. La technologie de virements bancaires instantanés de Nuvei permettra aux clients d’effectuer des dépôts sur la plateforme depuis leurs comptes bancaires, de façon conviviale et en temps réel. Lancée dans un premier temps au Colorado, SI Sportsbook devrait être prochainement offerte aux résidents de l’Indiana, de l’Iowa et du New Jersey, avant de gagner d’autres États.

Avec l’intégration à Plaid de la plateforme de Nuvei, les clients de SI Sportsbook pourront désormais virer des fonds à partir d’environ 11 000 institutions financières aux États-Unis. Les transactions des consommateurs sont authentifiées grâce à la vérification de compte bancaire initiée par l’utilisateur offerte par Plaid et aux mesures sophistiquées de gestion du risque de Nuvei. La plateforme exclusive de Nuvei ajoute aussi des fonctionnalités qui améliorent la conversion, notamment le dépôt en un clic pour les joueurs ayant déjà utilisé SI Sportsbook.

« Nuvei a comme mission essentielle de fournir à ses clients l’expérience de paiement la plus commode, la plus sécuritaire et la plus rapide possible », explique Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat avec 888 afin de fournir à une marque légendaire comme Sports Illustrated la capacité de se lancer à l’assaut du marché américain des paris sportifs en ligne. Nuvei permettra à SI Sportsbook de renforcer sa stratégie d’acquisition de joueurs avec la meilleure expérience utilisateur du secteur, des systèmes de pointe pour la gestion du risque et des fonctionnalités de paiement instantané ».

« C’est pour nous un grand plaisir que de mettre à la disposition des clients de SI Sportsbook les services novateurs de Nuvei dans le cadre de ce nouveau partenariat stratégique », affirme Yaniv Sherman, vice-président principal et responsable des États-Unis de 888. « Vu les occasions de forte croissance dans les différents marchés des États-Unis, nous considérons qu’il est capital de fournir à nos clients la meilleure expérience de jeu qui soit, ce qui suppose de prendre en charge une vaste gamme d’options de paiement. Faire équipe avec Nuvei nous permet de renforcer l’expérience de nos joueurs et la position de tête de SI Sportsbook dans le marché des paris sportifs en ligne ».

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 204 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 480 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 monnaies et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

À propos de 888 Holdings Plc

888 Holdings plc (avec ses filiales, « 888 »ou le « Groupe ») est l’une des plus importantes sociétés de jeu en ligne au monde. 888 a comme mission de concevoir des technologies et des produits qui mettent à la disposition des joueurs du monde entier des produits de paris numériques amusants, justes et sécuritaires. Rendre le jeu plus sécuritaire est une préoccupation majeure du Groupe, et c’est pourquoi 888 a lancé, au début 2020, sa campagne « Safer. Better. Together », qui établit sa stratégie et ses engagements en matière de sécurité.

888 fait figure de pionnière du secteur des paris en ligne depuis sa création en 1997, et met à profit sa technologie exclusive pour fournir aux joueurs et à ses entreprises partenaires une expérience de jeu en ligne novatrice de classe mondiale.

En 2020, c’est avec fierté que 888 a reçu, à l’occasion des prix Gaming Intelligence 2020, le titre d’exploitant de casino de l’année. 888 a aussi remporté, à l’occasion des prix Poker Listings Operator Awards 2020, deux distinctions prestigieuses grâce à sa plateforme de poker, dans les catégories du logiciel le plus amélioré et du meilleur logiciel pour débutants.

Le Groupe s’articule autour de deux secteurs d’activité : le commerce électronique B2C, avec les marques 888, et le commerce électronique B2B, sous l’enseigne Dragonfish. Cette dernière offre à ses partenaires des services pour se bâtir une présence dans le monde du jeu en ligne et monétiser leurs propres marques de façon sécuritaire et responsable.

Les sites Web de 888 à l’intention des consommateurs offrent bien plus que des paris et des jeux en ligne. Ils représentent de véritables carrefours du divertissement, où les clients peuvent s’offrir une expérience réellement interactive et se joindre à une communauté qui partage leurs champs d’intérêt. Pour mieux connaître les marques reconnues et dignes de confiance de 888, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : https://fr.888.com/ .

Pour en savoir plus sur 888, visitez le http://corporate.888.com/ .

À propos de Sports Illustrated



Sports Illustrated (« SI »), une marque sans égale dans le monde sportif, a façonné la culture d’aujourd’hui tout en rassemblant athlètes, équipes et amateurs partout sur la planète. L’entreprise médiatique primée de SI présente des récits captivants et leur insuffle vie par le truchement de plateformes variées qui vont de son contenu vidéo récompensé par des Emmy à son magazine imprimé riche de ses 60 ans d’histoire. Visitez le SI.com pour des reportages fouillés, des profils détaillés et des photographies saisissantes des meilleurs artisans du monde des médias sportifs. Sports Illustrated met aussi en valeur l’unicité et l’authenticité de sa marque à longueur d’année en organisant des événements prestigieux, en offrant des activations immersives, en produisant du contenu télévisuel long format, des films et du contenu audio, et en offrant des produits mode de vie exclusifs. Ses extensions de marque comprennent notamment Sports Illustrated Swimsuit, qui continue de donner le ton et d’alimenter les discussions sur les normes de beauté à l’échelle planétaire, et Sports Illustrated Kids, qui rassemble les 8 ans et plus grâce à leur passion pour le sport.

