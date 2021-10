Nuvei : bonifie son offre de solutions de paiement aux É. U. grâce à Visa Direct

MONTRÉAL, 08 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq et TSX : NVEI), le partenaire technologique de paiement mondial des marques prospères, a annoncé aujourd’hui une nouvelle collaboration avec Visa, chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, qui permettra à ses clients américains d’effectuer des paiements plus rapidement grâce à Visa Direct1, la plateforme de paiement en temps réel2 de Visa. D’abord offerte en Europe, cette solution vient bonifier les options de paiement offertes par Nuvei aux États-Unis. Elle offre à ses marchands américains une expérience de paiement plus efficace, sécuritaire et harmonieuse, et ce, dans pratiquement tous les secteurs.

Avec Visa Direct, les clients de Nuvei seront en mesure de verser des fonds rapidement à leurs propres clients, grâce à un routage et à un traitement quasi instantanés des transactions. L’ajout de Visa Direct à l’offre de Nuvei aux États-Unis marque un nouveau jalon formidable pour cette entreprise qui aspire à fournir les plus récentes innovations en matière de paiement au niveau mondial.

« L’arrivée de Visa Direct dans notre offre pour nos marchands américains vient renforcer notre gamme dynamique d’options de paiement », explique Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Dans un contexte où les clients se tournent vers le numérique et recherchent la rapidité et la simplicité, nous devons absolument leur offrir des solutions qui répondent entièrement à leurs besoins. Et cela passe en bonne partie par la possibilité d’effectuer des paiements en temps réel dans le cadre d’un processus réellement harmonieux. »

« Grâce à notre collaboration en Europe, les clients de Nuvei profitent déjà des avantages d’une solution de paiement rapide et sécuritaire grâce à Visa Direct », affirme Ruben Salazar, vice président principal et directeur mondial de Visa Direct. « Nous sommes donc ravis de faire équipe avec Nuvei aux États-Unis et d’aider ses clients à virtualiser des processus papier inefficaces avec Visa Direct. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq et TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de plus de 500 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

1 Les versements Visa Direct se font par l’entremise des institutions financières partenaires de Nuvei.

2 La disponibilité des fonds dépend de l’institution financière réceptrice et de la région.