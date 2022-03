Nuvei établit un régime de rachat automatique d'actions

MONTRÉAL, 18 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui qu’elle a récemment établi, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités déjà annoncée (l’« OPRCNA ») visant le rachat d’au plus 6 617 416 de ses actions à droit de vote subalterne (les « actions »), un régime de rachat automatique d’actions (le « RRAA ») avec le courtier désigné responsable de l’OPRCNA. Le RRAA vise à permettre à Nuvei de racheter des actions aux termes de l’OPRCNA à des moments où elle ne serait normalement pas autorisée à le faire en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction d’opérations usuelles qu’elle s’impose.



Aux termes du RRAA, les rachats seront effectués par le courtier désigné selon des paramètres de rachat préétablis, sans autres instructions de la part de Nuvei, conformément aux règles de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et du NASDAQ Global Select Market (le « Nasdaq »), aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux conditions du RRAA. Le RRAA a été préalablement autorisé par la TSX et entrera en vigueur dès aujourd’hui.

En dehors du RRAA, les actions peuvent être rachetées dans le cadre de l’OPRCNA à la discrétion de la direction, conformément aux règles de la TSX et du Nasdaq et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. L’OPRCNA est entrée en vigueur le 10 mars 2022 et prendra fin au plus tard le 9 mars 2023. Tous les rachats effectués aux termes du RRAA seront inclus dans le calcul du nombre d’actions rachetées dans le cadre de l’OPRCNA. En date des présentes, la Société a racheté 1 175 766 actions aux termes de l’OPRCNA.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 46 marchés. Avec la prise en charge de plus de 530 méthodes de paiement alternatives, dont les cryptomonnaies, et de près de 150 devises, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial une affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective peut souvent (mais pas toujours) se reconnaître à l’emploi d’expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l’intention de », « estime », « projette », « croit » ou « continue » et d’autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses. En outre, les déclarations faisant état de nos attentes, nos intentions, nos prévisions ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Plus particulièrement, l’information sur notre OPRCNA et sur le rachat prévu d’actions en vue de leur annulation est une information prospective. Les déclarations contenant de l’information prospective ne visent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits plus amplement à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont dispose actuellement la direction. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse, et la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.

Relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein

Vice-président, responsable des relations avec les investisseurs

anthony.gerstein@nuvei.com